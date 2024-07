한국정보기술연구원, 정보보호의 날 기념식서 국무총리상 수상

한국정보기술연구원(KITRI, 원장 유준상)은 7.10(수) 「제13회 정보보호의 날 기념식」 행사에서 디지털 정부 정보보호 발전 공로를 인정받아 국무총리 표창(단체)을 수상하였다.

한국정보기술연구원은 국내 독보적인 화이트해커 양성 기관으로서 2012년부터 시작하여 올해 13기를 맞이한 차세대 보안리더 양성 프로그램(Best of the Best, BoB)을 성공적으로 수행하고 있는 것으로 유명하다. 청소년 정보보안 인재를 양성하는 ‘사이버 가디언즈’, 만 24세 이하 대상으로 정보보안 입문 교육을 통해 중급 화이트해커를 양성하는 ‘화이트햇 스쿨’, 트랙별 멘토링 및 팀 프로젝트 수행을 통해 최정예 화이트해커를 양성하는 ‘BoB’까지 체계적인 정보보안 교육 과정을 운영 중에 있다.

특히, BoB 수료생들은 ‘해킹 올림픽’으로 불리며 전 세계 보안전문가와 해커들이 모여 실력을 겨루는 DEFCON CTF에서 2015년 아시아 최초 우승에 이어, 2018년, 2022~2023년 2년 연속 우승 등 4차례 우승했다.

유준상 한국정보기술연구원장은 “한국정보기술연구원 임직원을 비롯하여 수료생, 멘토 등 그동안 저와 함께 노력한 모든 분들에게 감사의 마음을 전하고 싶다.”며 “우리 연구원은 사이버 보안 10만 인재 양성의 핵심적인 역할을 수행하는 기관으로서, 앞으로도 정보보호 인력 양성 및 산업 발전을 위해 기여하겠다.”고 수상 소감을 전했다.