[아이랑GO] 북한·러시아 포괄적 전략 동반자 협정 체결 "군사적 원조 제공"…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

북한·러시아 포괄적 전략 동반자 협정 체결 "군사적 원조 제공"

북한과 러시아가 6월 19일 양국 관계를 사실상 동맹 관계로 격상한 ‘조(북)·러 포괄적인 전략적동반자관계에 관한 조약’을 체결했어요. 조약에 전쟁 시 상호 군사지원 내용이 있어 한반도 유사시 러시아가 원하면 군사적 개입이 가능해졌으며, 북한도 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 포탄·미사일을 지원할 수 있게 됐죠. 한·미 외교장관은 북한과 러시아가 맺은 조약에 대해 “평화 위협 행위”라고 규탄하며 긴밀한 공조를 유지하기로 했어요.

조(북)·러 포괄적인 전략적동반자관계에 관한 조약 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 6월 19일 체결한 조약이에요. 유엔 헌장 제51조와 북·러의 국내법에 준한 쌍방 군사적 원조 제공 내용이 담겨 1961년 조·소 상호방위조약 수준으로 양국 관계가 복원됐죠. 또한 무역경제, 투자, 과학기술, 우주, 생물, 평화적 원자력, 인공지능, 정보기술 등에서도 상호 교류·협력을 광범위하게 규정했어요. 하지만 이는 러시아가 유엔 안전보장이사회 대북 제재를 제대로 준수한다면 협력 불가능한 항목이죠.

Dangerous rendezvous

The signing of a new military treaty between North Korean leader Kim Jong-un and Russian President Vladimir Putin in Pyongyang on Wednesday sounds loud alarms over the security of Northeast Asia and other parts of the globe.

dangerous: 위험한

rendezvous: 랑데부, 접촉

signing: 서명하기

military: 군사적인

treaty: 조약

sound: 소리가 나다, 소리를 내다

alarm: 경보, 경종

security: 안보

Northeast Asia: 동북아

globe: 지구, 세계

北韩俄罗斯签署全面战略合作伙伴关系协定,包含军事援助内容

北韩和俄罗斯于6月19日签署了将两国关系提升为同盟关系的《朝(北)俄全面战略伙伴关系条约》。条约中包含战时相互提供军事援助的内容。这意味着韩半岛有事时,只要俄罗斯愿意,就可以进行军事介入。北韩也可以向与乌克兰进行战争的俄罗斯提供炮弹和导弹等援助。韩美外长谴责该条约是"对和平的威胁",韩美双方也决定保持紧密合作来应对。

战略 [zhàn lüè] 전략

同盟 [tóng méng] 동맹

军事 [jūn shì] 군사

援助 [yuán zhù] 지원