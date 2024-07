비도 ‘미디어아트 챌린지 페스티벌’ 개최, 60여 작품 공개

미디어아트 OTT 플랫폼 비도(VIDO)는 2024년 7월 1일부터 7월 31일까지 한 달간 'Beyond The Frame'이라는 주제로 제1회 미디어아트 챌린지 페스티벌 in 서울을 개최한다고 밝혔다. 이번 전시에서는 국내 미디어아티스트들의 작품 약 60여 점이 서울의 다양한 실내/외 전광판을 통해 공개될 예정이며, 이를 통해 미디어아트를 확산시키고 시민들에게 예술을 향유할 기회를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 전시 'Beyond The Frame'은 미디어 아티스트들이 자신을 가두었던 프레임을 깨고, 예상치 못한 창의성과 넘치는 상상력을 발휘하여 실내/외 전광판의 한계를 넘어서는 작품들을 선보인다. 이번 페스티벌은 단순한 미디어아티스트들의 하나의 문화였던 챌린지를 넘어, 서울을 대표하는 대형 전광판을 통해 미디어아트 전시의 기회와 더 많은 사람들에게 예술을 가까이에서 경험할 수 있는 기회를 제공하는 미디어아트 캠페인 페스티벌이다.

비도(VIDO)의 심상훈 대표는 "이번 페스티벌을 통해 국내외 다양한 미디어아트 작품들이 도시 곳곳에서 전시되고, 많은 사람들이 미디어아트를 즐길 수 있는 페스티벌이 되기를 바라며, 앞으로도 서울뿐만 아니라 다른 도시에서도 다양한 기업, 기관들과의 협업을 통해 예술의 힘으로 세상에 다양한 메시지를 전달할 수 있는 캠페인 성격의 페스티벌로 발전되기를 바란다"고 밝혔다. 이번 'Beyond The Frame' 페스티벌은 늘어나는 도시 속 다양한 전광판들을 미디어 캔버스로 정의하고 이를 예술적으로 활용한 새로운 시도로서 미디어아트의 새로운 가능성을 보여줄 것으로 기대된다.

이번 페스티벌은 Cinema4D 유저그룹과 뉴미디어아트그룹 VERS 주식회사가 주관하며, 비도(VIDO)가 주최한다. 후원으로는 중앙일보, 이노션, COEX, 디지털이미지테크, 이치아더가 참여하여 행사의 의미를 더하고 있다. 이번 페스티벌 작품들은 백영빌딩(서울 강남구 도산대로 307), SGF 청담타워(서울 강남구 도산대로 327), 신웅타워(서울 강남구 도산대로 157), 학동사거리 S&S 타워(서울 강남구 도산대로 409), IFC Mall Tower DS(서울 영등포구 여의도동 국제금융로 10), 코엑스 미디어타워(서울 강남구 삼성동 159, 봉은사역 부근), 파르나스 미디어타워(서울 강남구 테헤란로 521, 삼성역 부근), COEX XPACE(서울 강남구 영동대로 513), 강남역 신분당선(서울 강남구 강남대로 396), 신세계 파미에스테이션 시계탑 DS(서울 서초구 사평대로 205) 등 주요 전광판 위치에서 지속적으로 전시될 예정이다.