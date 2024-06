“내가 파월이면 금리 안 내려…침체 없는 물가안정 불가능” [시장 통화주의 ②]

글로벌 머니 관심

📈글로벌 머니가 만난 전문가

통화주의는 통화량이 물가와 성장 등을 결정한다는 쪽이다. 이런 통화주의 앞에 ‘시장’이란 말이 붙었다. 이 프레임의 정체는 무엇일까.

이 궁금증을 풀기 위해 글로벌 머니는 스코트 섬너 전 미국 벤틀리대 교수를 화상으로 인터뷰했다. 섬너 교수 등은 기존 통화주의 대표인 고(故) 밀턴 프리드먼이 주장한 통화량 타깃도 지지하지 않는다.

그들은 인플레이션이나 실업률도 타깃으로 적절하지 않다는 쪽이다. 대신 명목(Nominal) 경제(GDP) 성장률이나 물가지수 자체를 타깃으로 정한 통화정책을 주장한다. 물가지수는 물가상승률을 계산할 때 바탕이 되는 지수다.

섬너 교수는 시장 통화주의 관점에서 2008년 시작된 대침체의 원인을 파헤친 『화폐 환상(The Money Illusion: Market Monetarism, the Great Recession, and the Future of Monetary Policy)』이란 책을 2021년 내놓아 이코노미스트뿐 아니라 월가에서 주목받았다.

섬너 교수는 통화정책 프레임과 현실 진단, 시장 상황 등에 대해 많은 이야기를 했다. 구독자의 편의를 위해 두 편으로 나눠 소개한다. 지난주 인터뷰 1편(① 시장 통화주의란?)에 이은 두 번째 이야기다.

「 ② 내가 제롬 파월이라면… 」

앞서 명목 성장률을 통화정책 타깃으로 정하는 게 좋다고 했는데, 왜 실질 성장률은 타깃으로 부적절한 이유가 궁금하다.

실질 성장률은 삶의 질을 결정하는 변수다. 한국처럼 오랜 기간 실질 성장률이 높아 삶의 질이 높아진 전형적인 사례다. 반면에 베네수엘라처럼 종이돈을 많이 찍어내는 나라에서는 명목 성장률이 높게 나온다. 이런 나라에서 삶의 질은 거의 개선되지 않는다. 단, 종이돈을 극단적으로 찍어내지 않을 나라의 일상 거래, 특히 채권-채무 관계(금융거래)를 보면 거의 명목 가치(단위)를 바탕으로 이뤄진다. 기자가 100만 달러를 빌리며 1년 뒤 갚기로 했다면, 명목 가치로 이뤄진 원금과 이자를 주면 된다. 일상 경제생활 대부분이 명목 가치를 바탕으로 하기 때문에 명목 성장률을 타깃으로 정해놓고 통화정책을 펴는 게 좋다.

“대침체는 Fed의 실책”