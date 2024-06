[아이랑GO] 의협 ‘18일 전면휴진’ 결정에 정부 ‘진료 명령’ 강공…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



의협 ‘18일 전면휴진’ 결정에 정부 ‘진료 명령’ 강공

대한의사협회가 투표를 통해 18일 하루 전면휴진을 결정하고, 전국 14만 의사 회원과 의대생·학부모 등이 참여하는 총궐기대회를 열 예정이에요. 정부는 복귀 전공의 행정처분 중단 및 사직 허용 등 유화적 조치에도 의료계가 파업 카드를 꺼내자 의협의 공정거래법 위반 여부 검토와 함께 관내 휴진율을 미리 확인하기 위해 전국 개원의(병·의원) 대상 진료 명령과 휴진신고 명령을 내렸죠. 이에 의정 갈등은 다시 강대강 대치 국면으로 치닫고 있어요.

공정거래법 '독점 규제 및 공정 거래에 관한 법률'의 약칭으로, 사업자의 시장지배적지위의 남용을 방지하고 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 창의적인 기업활동과 소비자를 보호하고 국민경제의 균형 있는 발전을 도모하기 위해 제정됐습니다. 상품·용역의 가격·수량·품질, 그 밖의 거래조건을 결정할 수 있는 시장지배적사업자는 상품·용역의 가격을 부당하게 책정하거나, 상품 판매와 용역 제공을 부당하게 조절하거나, 다른 사업자의 사업활동을 방해해서는 안 된다는 내용 등이 담겼죠.

Don’t get sick that day!

The Korean Medical Association (KMA) is further isolating itself from the rest of society by declaring a collective walkout for all medical doctors on June 18 to protest the government’s earlier decision to raise the medical school admissions quota for the next five years.

total: 전면적인(=entire)

shutdown: 폐쇄, 폐업

KMA: 대한의사협회

isolate: 고립시키다(=insulate)

declare: 선언하다(=proclaim)

collective: 집단적인

walkout: 퇴장, 작업중단, 파업(=strike)

medical doctors: 의사

protest: 항의하다, 시위하다(=oppose)

decision: 결정

raise: 늘리다(=increase)

admissions: 입학

quota: 쿼터, 정원, 할당량

医协决定18日“全面停诊”,政府正面硬刚

大韩医师协会宣布18日将集体停诊,该协会14万医生会员以及医学院学生、学生家长将举办集会抗议政府举措。尽管此前政府决定撤销返岗实习医生的行政处分、允许受理辞呈,态度有所软化,但医疗界还是决定停诊。政府将研议停诊行为是否违反公平交易法,并命令各地医院禁止拒诊,要求停诊医院进行申报,从而掌握辖区内医疗状况。双方矛盾再度激化。

全面 [quán miàn] 전면

停诊 [tíng zhěn] 휴진

行政处分 [xíng zhèng chǔ fèn] 행정처분

辖区 [xiá qū] 관할 구역