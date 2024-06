네이버웹툰(웹툰엔터테인먼트)는 성공적으로 나스닥에 데뷔할 수 있을까요. 웹툰 한 우물만 판 김준구 대표의 뚝심, 그가 본 웹툰의 미래를 2022년 당시 팩플 인터뷰(https://www.joongang.co.kr/article/25107934)에서 보실 수 있습니다.

김 대표 이외에도 IT 업계의 성공한 리더들의 인터뷰를 중앙일보 프리미엄 디지털 구독 서비스인 The JoongAng Plus ‘팩플 인터뷰’에서 확인하실 수 있습니다.