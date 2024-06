[아이랑GO] 교사 폭행 초3, 적반하장 보호자…아동학대로 고발…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



교사 폭행 초3, 적반하장 보호자…아동학대로 고발

교사를 폭행·폭언한 초등학생의 보호자가 ‘교육적 방임에 의한 아동학대’ 혐의로 경찰에 고발됐어요. 앞서 지난 3일 전주시 모 초등학교 3학년 A군이 무단조퇴를 말리는 교감의 뺨을 때리고 폭언하는 영상이 공개됐죠. A군이 집에 오자 어머니는 곧장 학교로 찾아와 항의했고, 그 과정에서 폭행당한 담임교사가 A군의 어머니를 경찰에 신고한 상태였어요. 도 교육청은 아동학대 판결 시 보호자 동의가 없어도 A군에 대한 치료가 가능하다고 설명했죠.

교육적 방임에 의한 아동학대

아동복지법에 따르면 아동학대란 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것과 보호자가 아동을 유기·방임하는 겁니다. 여기서 방임은 고의적·반복적으로 아동 양육 및 보호를 소홀히 하는 것으로, 특별한 사유 없이 아동을 의무교육 해당 학교에 보내지 않거나 무단결석을 방치하는 것 등이 교육적 방임에 의한 아동학대예요. 교육기본법에 따르면 초등교육 6년·중등교육 3년이 의무교육이죠.

The fall of teachers’ rights

In a shocking development, a third grader slapped the vice principal of a primary school on the cheek several times on Monday while hurling insults at him after the teacher did not allow the student to skip school for suspicious reasons.

right: 권리

violence: 폭력

shocking: 충격적인(=surprising)

development: 발전, 개발, (사태)의 전재

third grader: 3학년생

slap: 찰싹 때리다

vice principal: 교감

primary school: 초등학교(=elementary school)

cheek: 뺨

hurl insults at ~: ~에게 욕설을 퍼붓다

allow: 허락(허용)하다

skip school; 조퇴하다

suspicious: 수상한, 의심스러운

reason: 이유, 사유

小学三年级学生殴打老师,家长因无理取闹…被告虐待儿童

在学校殴打、辱骂教师的小学生的家长被以疏于教育虐待儿童的罪名告到警局。6月3日,全州市某小学三年级学生A某擅自离校遭教导主任制止,该生辱骂并扇老师耳光,相关视频被公开。A某回家后其家长到学校抗议,在此过程中,被打教师将其告到警局。教育局表示,如果法院判决虐待儿童罪名成立,在没有家长同意情况下也可以要求A同学接受治疗。

家长 [jiā zhǎng] 학부모,보호자

虐待儿童 [nüè dài ér tóng] 아동학대

辱骂 [rǔ mà] 폭언하다

治疗 [zhì liáo] 치료