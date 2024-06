[아이랑GO] 엎친 데 덮친 군(軍), 각종 논란에 북한의 풍선·GPS 도발까지…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



엎친 데 덮친 군(軍), 각종 논란에 북한의 풍선·GPS 도발까지

해병대 채상병 순직사건 수사 외압·축소 의혹, 최근 잇따른 육군 훈련병 사망사건 등 군이 논란에 휩싸인 가운데, 북한의 오물풍선 도발과 GPS 교란 전파 공격까지 발생했어요. 풍선은 높이 3~4m 크기로, 오물 등이 든 비닐봉투가 달렸죠. 북한은 남측 시민단체들이 날려 보낸 대북 전단에 대한 맞대응이라고 했지만, 비(非)군사적 공격에 대한 우리 군의 대응 능력을 시험해 보려는 의도로도 해석됩니다.



해병대 채상병 순직사건

2023년 7월 19일 해병대 소속 채수근 상병이 경북 예천에서 수해 구조 활동 중 구명조끼와 같은 안전장구 없이 실종자 수색 임무를 수행하다 급류에 휩쓸려 순직한 사건을 말해요. 지휘관들의 책임론이 불거지며 이를 수사하는 과정에서 사건의 축소 및 은폐를 위해 국방부가 압력을 행사했다는 의혹이 제기됐죠. 수사외압 의혹 관련해 진상규명을 위한 특별검사 임명 등의 내용이 담긴 '채상병특검법'이 발의됐으나 윤석열 대통령이 거부권을 행사했고, 21대 국회에서도 부결됐죠. 2023년 7월 19일 해병대 소속 채수근 상병이 경북 예천에서 수해 구조 활동 중 구명조끼와 같은 안전장구 없이 실종자 수색 임무를 수행하다 급류에 휩쓸려 순직한 사건을 말해요. 지휘관들의 책임론이 불거지며 이를 수사하는 과정에서 사건의 축소 및 은폐를 위해 국방부가 압력을 행사했다는 의혹이 제기됐죠. 수사외압 의혹 관련해 진상규명을 위한 특별검사 임명 등의 내용이 담긴 '채상병특검법'이 발의됐으나 윤석열 대통령이 거부권을 행사했고, 21대 국회에서도 부결됐죠.

Sincere presents!

While South Korea is saddened by the tragic deaths of soldiers for suspicious reasons, its military is defenseless against North Korea’s dispatch of balloons carrying trash and excrement across the border to the South. Kim Yo-jong, North Korean leader Kim Jong-un’s sister, called the balloons “sincere presents” to the “goblins of liberal democracy” who cry for freedom of speech.

present: 선물(=gift)

sadden: 슬프게 하다(=depress, dispirit, aggrieve)

tragic: 비극적인(=sad, disastrous, grievous, distressing, woeful)

soldier: 병사, 사병(=serviceman, enlisted man)

suspicious: 의심스러운(=doubtful)

military: 군대(=armed forces)

defenseless: 막지 못하는, 속수무책인(=helpless, unprotected)

dispatch: 보내다(=send), 보내는 것

balloon: 풍선

trash: 쓰레기(=waste, garbage, rubbish)

excrement: 오물, 배설물(shit, dung)

sincere: 진정 어린, 진심의(=earnest, genuine, honest)

goblin: 귀신(=evil spirit)

liberal democracy: 자유민주주의

freedom of speech: 표현의 자유

军队争议风波不断、北韩挑衅雪上加霜

海军陆战队防汛士兵殉职事件引发巨大争议,最近又发生新兵训练死亡事件,军方近来可谓风波不断。北韩又突然进行挑衅,投放垃圾气球并干扰、攻击GPS信号,可以说是雪上加霜。北韩投放的气球大小约3~4米,下方悬挂各种垃圾。北韩称此举是针对韩国市民团体投放气球传单而采取的报复措施,但有分析指出,北韩此举意在测试我军应对非军事性攻击的能力。

气球 [qì qiú] 풍선

殉职 [xùn zhí] 순직하다

训练 [xùn liàn] 훈련

挑衅 [tiǎo xìn] 도발