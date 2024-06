상명대 일반대학원 음악학과 정기연주회 개최

상명대 일반대학원 음악학과(학과장 박지원)는 지난 4일(화) 오후 3시 상명아트센터 대신홀에서 "선율의 열쇠, 음악의 문"이라는 주제로 정기연주회를 개최했다. 이번 정기연주회에서는 모차르트(W. A. Mozart), 차이콥스키(P. I. Tchaikovsky), 번스타인(L. Bernstein) 등 다양한 작곡가들의 곡을 피아노, 성악, 관악기로 연주하여 더 깊이있는 음악을 감상할 수 있었다.

무대는 L. Bernstein의 Music for the Dance No. 2를 시작으로 펼쳐졌으며, F. Kuhlau의 Fantasias Op. 38 No. 1 , 한국 민요 아리랑을 편곡한 김수아의 아리랑 for 2 Pianos, 8 Hands 등 10여 곡을 24명의 연주자들이 뛰어난 연주력으로 감동적인 무대를 선보였다.

박지원 일반대학원 음악학과 학과장은 "음악은 우리의 감정과 생각을 표현하는 강력한 언어이며, 이 음악회를 통해 다양한 감정과 이야기를 공유하는 특별한 순간이 되기를 기원한다. 또 상명의 귀한 24명의 인재들이 세계 곳곳에서 활약하는 날을 기대한다"라고 전했다.

한편, 상명대학교 일반대학원 음악학과 정기연주회는 매년 개최되며, 매번 색다른 테마와 시도를 통해 다채로운 연주를 선보일 예정이다.