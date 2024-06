[아이랑GO] 고물가에 실질소득 줄었는데…방위금 부담도 늘까 우려…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



고물가에 실질소득 줄었는데…방위금 부담도 늘까 우려

통계청이 공개한 ‘2024년 1분기 가계동향조사 결과’에 따르면 지난 1분기 전국의 가구당 월평균 실질소득이 1분기 기준 2021년(-1.0%) 이후 3년 만에 마이너스를 나타냈고, 낙폭(-3.9%)은 7년 만에 가장 컸어요. 이어지는 고물가로 소비지출이 늘어난 탓이죠. 이 가운데 미국 공화당 대선주자인 도널드 트럼프 전 대통령은 최근 한국을 “부자 나라”로 부르며 한국의 방위비 분담금 액수를 높이겠다고 밝혀 우려를 사고 있어요.

미국 공화당 1854년 창당한 미국의 정당으로, 민주당과 양당 체제를 이뤄요. 19세기 민주공화당의 분열로 태어난 휘그당이 전신으로, 노예제 문제로 휘그당이 분열했을 때 반(反)노예제 인사들이 모여 만들었죠. 1860년 링컨 대통령 당선으로 처음 여당이 돼 미국 정치를 주도하다 1929년 세계 대공황 대처에 실패하며 정권을 내주고 친기업·우익 기조로 돌아섰죠. 1980년대 보수파 레이건 대통령이 재선에 성공하며 공화당은 친기업·기독교 복음주의 정책을 유지, 이후 보수 강경파도 아우르게 됐습니다.

Where’s your money?

Amid distress from soaring prices, Koreans are worried after reading Time Magazine’s interview with former U.S. President Donald Trump, in which he called Korea “a very rich country” and said he would demand even more defense cost-sharing from the long-time ally if he is re-elected president in the November election.

inflation: 인플레. 물가상승

distress: 슬픔, 비애, 고민

soaring: 치솟는

prices: 물가

demand: 요구하다

defense cost: 방위비

sharing: 분담

ally: 동맹

re-elected: 재선되다

president: 대통령

物价飙升导致实际收入减少…防卫费分摊问题雪上加霜

根据统计厅发布的“2024年第一季度家庭收支动向调查结果”显示,今年第一季度全国家庭月均实际收入在2021年(-1.0%)之后,时隔3年再度呈现负增长,降幅(-3.9%)为近7年来最大。主要原因就是物价飙升导致消费支出激增。而最近美国共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普称“韩国超有钱”,并要求韩国分摊更多防卫费用,引发各界担忧。

物价 [wù jià] 물가

收入 [shōu rù] 소득

飙升 [biāo shēng] 급증하다

防卫费 [fáng wèi fèi] 방위비