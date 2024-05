[아이랑GO] 소말리아 비하·인종차별 비판에 의협회장 "생각이 짧았다"…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



소말리아 비하·인종차별 비판에 의협회장 "생각이 짧았다"

의대 증원 갈등이 계속되는 가운데, 정부가 외국 의사 면허 소지자에게도 국내 의료 행위 허용 방침을 밝히자 대한의사협회 임현택 회장이 자신의 SNS에 '후진국 의사를 수입한다'는 취지로 해석되는 '소말리아 20년 만의 의대 졸업식' 기사 캡처와 "커밍 순(Cooming soon)"이라는 글을 써 물의를 빚었어요. '특정 국가 비하' '인종 차별' 비판이 나오자, 임 회장은 "생각이 짧았다"며 게시글을 삭제했어요.

의사 면허 의사국가시험에 합격해 의사로서 진료할 수 있는 법적 자격을 획득한 것을 증명하는 면허로 국가전문자격증이에요. 국내 의과대학·의학전문대학원을 졸업하고 한국보건의료인국가시험원이 주관하는 의사국가시험에 합격하면 보건복지부장관이 부여하는 의사 면허를 받을 수 있고, 이를 받아야 의사가 될 수 있죠. 보건복지부장관이 인정한 외국 의과대학 졸업자로 해당 국가의 의사 면허를 받은 사람이 의사예비시험에 합격한 경우 한국 의사국가시험에 응시해 국내 의사 면허를 획득할 수 있어요.

They are coming!

After the government announced a plan to bring medical doctors from foreign countries to fill the vacancies left by trainee doctors on a walkout to protest the government’s plan to increase medical school admissions quota, Lim Hyun-taek, president of the Korea Medical Association (KMA), posted on social media a photo of the commencement ceremony of a medical school in Somalia. Lim wrote the caption, “Coming soon!” but after criticism erupted, he pulled down the post.

announce: 발표하다

medical doctor: 의사. 그냥 doctor라고 하면 다른 박사와 혼동되므로 의사를 medical doctor로 표현

vacancy: 공백

trainee doctor: 전공의. 흔히 말하는 ‘인턴’과 ‘레지던트’를 포괄하는 개념

walkout: 작업 중단(=boycott, strike)

increase: 늘리다, 늘어나다. 증가하다, 증기시키다

medical school: 의과대학

admissions quota: 입학 정원

the Korea Medical Association: 대한의사협회

social media: 우리는 흔히 SNS로 표현하지만 영어로는 social media

commencement ceremony; 졸업식(=graduation ceremony)

criticism: 비판, 비난

erupt: 발생하다, 일어나다, 돌발하다

pull down: 끌어내리다

贬低索马里相关言论遭批种族歧视,医协会长道歉称“考虑不周”

医学院扩招带来的矛盾依旧未能解决,政府宣布将允许持有外国医生执照的人在国内行医的方针之后,大韩医师协会会长林贤泽在自己的SNS上转发“索马里20年来首次举行医学院毕业典礼”新闻截图并配文“Coming Soon”,被解读为讽刺可能会“引进欠发达国家医生”,引发争议。该言论遭批贬低特定国家、种族歧视后,林会长删除帖文并道歉称是自己“考虑不周”。

执照 [zhí zhào] 면허

方针 [fāng zhēn] 방침

截图 [jié tú] 캡쳐

种族歧视 [zhǒng zú qí shì] 인종차별