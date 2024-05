[아이랑GO] 의대 증원 갈등 어디까지 가나…정부vs의협 끝없는 줄다리기…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



의대 증원 갈등 어디까지 가나…정부vs의협 끝없는 줄다리기

의대 증원을 두고 의·정 갈등이 계속되고 있습니다. 정부는 국립대 총장들의 건의를 받고 전국 32개 의대에 증원분의 50~100% 범위 자율 모집을 허용했어요. 내년도 의대 정원이 당초 정해진 2000명보다 줄게 되자 의사단체 등은 “무리한 증원을 자인한 셈”이라며 의대 증원 원점 재검토를 고수하고 있죠. 원점 재검토나 1년 유예에 대해 정부가 수용할 수 없다는 뜻을 분명히 한 가운데, 수험생들의 혼란 역시 가중되고 있어요.

국립대(國立大)

국가가 고등교육법·국립학교 설치령 등에 의거해 설립·경영하거나 국립대학 법인으로 설립한 종합대학·교육대학·전문대학·방송통신대학·과학기술원 등을 말해요. 흔히 공립대학교와 혼동하는데, 공립대는 지방자치단체가 설립·경영하는 고등교육기관입니다. 예를 들어 서울대학교는 국가가 법인으로 설립한 국립 종합대학교이고, 서울시립대학교는 서울시가 설립·운영하는 공립 종합대학교죠. 서울대·경북대·부산대·충남대·전남대·강원대·충북대·전북대·경상국립대·제주대의 10개교를 국가거점국립대라고 합니다.

Stop fighting!

Patients and students are increasingly embarrassed by the ongoing standoff between doctors and the government over the medical school admissions quota increase. Even after the government took a step back from its adherence to adding 2,000 more medical students annually over the next five years, trainee doctors still refuse to attend a meeting with the government to determine the exact number for the quota hike. If the Ministry of Education fails to wrap up next year’s college admissions guidelines by May, students may have serious trouble applying for medical schools.

embarrass: 당황하다, 당혹해 하다(=perplex, upset)

ongoing: 계속되는, 진행 중인(=continuing)

standoff: 대결, 대치(=confrontation)

medical school: 의과대학

admissions: 입학

quota increase: 할당량 증가

take a step back from ~: ~로부터 한 발 물러서다

adherence: 고집, 고수

medical students: 의대생

annually: 매년(=per year)

trainee doctors: 전공의. 의대 졸업 후 전문의 자격을 따기 위해 큰 병원에서 수련하는 인턴과 레지턴트를 일컫는 말

refuse: 거부하다, 거절하다(=reject)

attend: 참석하다, 출석하다

exact: 정확한(=precise)

hike: 증가(=increase)

the Ministry of Education: 교육부

wrap up: 마무리 짓다, 끝내다, 완성하다(=finish, complete)

serious trouble: 심각한 문제

apply for ~: ~에 지원하다

医学院扩招问题何去何从…政府vs医协持续对立

医疗界和政府针对医学院扩招问题持续对立。政府接受国立大学校长建议,允许明年全韩32所医学院自主在50~100%的范围内扩招。因此招生数量较最初的2000人目标有所减少,但医疗界表示“这相当于政府自己承认扩招举措不当”,坚持回到原点重新讨论该问题。不过政府已明确表示不可能重新讨论这一问题,也不可能推迟1年实施,这让准备升学的考生们陷入混乱。

扩招 [kuò zhāo] 증원

对立 [duì lì] 대립하다

考生 [kǎo shēng] 수험생

混乱 [hùn luàn] 혼란