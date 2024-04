[MBA로 가는 길] 다양한 니즈 반영한 5개의 MBA 과정…‘G-MIM’은 세계 33개 대학과 공동 운영

고려대학교 경영전문대학원

고려대학교 경영전문대학원은 지원자의 다양한 니즈를 반영한 총 5개 MBA 과정을 운영한다. ^Korea MBA(이하 K-MBA) ^Finance MBA(이하 F-MBA) ^Executive MBA(이하 E-MBA) ^Global MBA(이하 G-MBA) 등 네 개 경영학 전문석사(MBA, Master of Business Administration) 과정과 더불어 CEMS Global Alliance 회원으로서 세계 33개 명문 경영대학이 공동 운영하는 경영학 석사 Global MIM(Master in Management, 이하 G-MIM) 과정이 있다. 2025년 3월 경영학 전문박사(DBA, Doctor of Business Administration) 과정을 개설할 예정이다.

1년 전일제, 2년간 야간·주말 활용한 시간제도 운영

이중 K·F·E-MBA는 2년간 야간 및 주말을 활용해 시간제로 운영해 업무와 학업을 병행할 수 있다. 1963년 설립된, 직장인 대상의 K-MBA, 영국 파이낸셜 타임즈가 발표한 세계 100대 EMBA에 선정된 고급관리자를 위한 E-MBA, 국내 금융산업을 이끌 CEO를 양성하는 F-MBA 등 세 개 프로그램은 part-time MBA 과정으로, 오는 9월 모집 예정이다.

현재 원서 접수 중인 G-MBA와 G-MIM은 1년의 전일제(full-time) 과정으로, 8주로 구성된 총 6개 모듈을 통해 단기간에 경영실무능력을 배양할 수 있는 교육과정을 갖추고 있으며 학생 맞춤형 커리큘럼 설계가 가능하다. 두 과정은 100% 영어로 진행되며, 2023년 9월 입학생 기준 75% 이상이 외국인 학생이다.

G-MBA의 경우, AAPBS(Association of Asia Pacific Business Schools) 사무총장을 맡고 있는 베티 청(Betty Chung) 교수를 올해 봄에 주임교수로 영입했다. 2023~24년 과정에는 김앤장 손영진 변호사, UCK Partners 김수민 대표, ABB 송태준 부사장, 박영목 Proxy Planet 대표, 송수연 Prevenotics 대표, 박태원 한컴 부회장 등 업계 전문가를 겸임교수로 임명해 담당 교수가 경험한 사례 중심으로 교과를 진행 중이다. 또 Gucci, Ikea, Hyatt 등 글로벌 기업, 한국의 CJ푸드, 쿠팡 그리고 스타트업으로 빠른 성장세를 보이고 있는 ABL Bio, Crypto.com, GoPizza 등 다양한 기업과 함께 실전 미니 컨설팅 프로젝트 ‘Business Practicum’을 진행해 배운 내용을 실전에 적용하고 지도교수와 회사 담당자로부터 피드백을 받아 현업에 활용할 수 있도록 교육이 이뤄지고 있다.

G-MIM은 2024년 QS Business Master’s Rankings의 Management 부문에서 세계 11위에 선정된 CEMS Global Alliance의 과정으로, 고려대 경영전문대학원에서 6개월, 이후 6개월은 미국 Cornell, 영국 London School of Economics, 프랑스 HEC School of Paris, 중국 Tsinghua SEM 등 CEMS 회원교 중에서 학생이 희망하는 한 곳에서 공부하고, Google, LVMH, L’Oreal, Airbus, P&G, McKinsey, BCG 등 세계 70여 개 기업에서 8주 이상 인턴 업무를 수행하는 과정으로 구성돼 있다.

홈페이지 통한 인터넷 원서 접수는 내달 3일까지

오는 9월 입학하게 되는 2024학년도 고려대 G-MBA와 G-MIM 모집은 경영전문대학원 입시 홈페이지(biz.korea.ac.kr/admission)를 통해 이뤄진다. 인터넷 원서 접수는 5월 3일까지 진행된다. G-MBA는 학사학위 소지자로 직장 경력 3년 이상이 요구되며, 인문·사회·자연과학 및 공학 등 다양한 전공자들로 구성된다. G-MIM은 경영학 및 경제학(이중, 복수 전공 포함) 졸업 예정 또는 직장 경력 2년 미만의 경영 및 경제 학사학위 소지자를 대상으로 하고, iBT 토플 105점 이상의 영어 구사 능력이 요구된다.