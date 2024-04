한기대 온라인평생교육원 10주년 기념식 개최

한국기술교육대학교(총장 유길상) 온라인평생교육원(원장 이문수)은 24일(수) 오후 서울 엘타워에서 “Anytime, Anywhere, Anyone on STEP”이란 슬로건으로 ‘개원 10주년 기념식 및 정책포럼’을 성황리에 개최했다.

이날 기념행사에는 권태성 고용노동부 직업능력정책국장을 비롯해 임춘건 한국폴리텍대학 이사장 직무대리, 고혜원 한국직업능력연구원장 등을 비롯해 대학 관계자 등 200여 명이 참석했다.

유길상 총장은 환영사에서 “온라인평생교육원의 스마트 직업훈련 플랫폼 ‘STEP’(Smart Training Education Platform)은 첨단산업 및 디지털 신기술 분야 온라인 훈련콘텐츠를 개발해 전 국민에게 제공하고, 민간기업 및 직업훈련기관에 학습관리시스템 지원 등을 통해 국가 평생 직업 능력개발 온라인 허브로서 역할을 충실히 해왔다”면서 “개원 10주년을 계기로 한국기술교육대학교 구성원들은 ‘STEP’을 대한민국을 넘어 세계적인 명품 직업훈련플랫폼으로 발전시키기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

권태성 고용노동부 직업능력정책국장은 축사를 통해 “온라인평생교육원이 모든 국민에게 평생 직업능력개발의 성장 기회를 공평하게 제공하여 대한민국 대표 기관으로 거듭나기를 기원한다"며 "정부에서도 국민들이 시간과 공간의 제약 없이 원하는 직업훈련 교육을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

1부 기념식에서는 ▲온라인평생교육원 10주년 기념 영상 및 공로상 시상, ▲STEP(스마트직업훈련플랫폼) 2차 고도화 시연, ▲STEP 활용 직업훈련 활성화를 위한 한국기술교육대학교-한국폴리텍대학-한국직업능력연구원 3개 기관의 MOU 체결 등이 진행됐다.

MOU 체결의 주요 내용은 ▲국가 평생직업능력개발 정책 공동 연구 및 교육훈련 프로그램 공동 개발·운영, ▲교육훈련 장비 및 인프라 공유, ▲ 국제개발협력사업 공동 참여 및 협력, ▲현장실습 학생 교류 및 정보교환 등이다.

이어 진행된 2부 정책포럼에서는 이문수 원장이 ‘STEP 사업추진 성과 및 발전방향’을 주제로 기조발표한 데 이어 이영민 숙명여대 교수가 ‘직업능력개발 정책과 STEP의 역할’, 이지은 한양사이버대 교수가 ‘에듀테크가 열어가는 직업교육훈련의 미래’를 각각 발제했다.

오창헌 한국기술교육대 교수가 좌장 맡아 진행된 종합토론에서는 고현정 한국정보교육원장, 박문수 단국대학교 교수, 서경원 현대제철 책임 매니저, 전승환 한국직업능력연구원 부센터장 등이 패널로 참석, 공공 직업훈련 플랫폼으로써의 STEP의 역할과 나아가야 할 방향에 대한 깊이 있는 대화의 장이 마련됐다.

한국기술교육대학교 온라인평생교육원은 2014년 평생직업능력개발 이러닝 훈련을 위한 공공 온라인 통합 플랫폼 구축의 필요성에 따라 고용노동부 지원으로 2015년 ‘e-koreatech’ 플랫폼을 개발, 서비스를 시작했다.

‘e-koreatech’을 통한 직업능력개발사업이 다양한 효과를 거둠에 따라, 온라인평생교육원은 고용노동부와 함께 더욱 전문적이고 다양한 직업훈련사업을 아우를 스마트 직업훈련 플랫폼인 ‘STEP’을 전격 구축했다.

STEP은 다양한 직업훈련생과 기관들에 온라인 기반 직업훈련 인프라(플랫폼, 온라인 직업훈련 콘텐츠, 학습관리시스템 등) 제공을 통해 평생직업능력개발의 온라인 허브(Hub) 역할을 수행하고 있다.

코로나19 팬데믹 시기에 고용노동부는 집체교육 중심의 다양한 직업훈련사업을 STEP을 활용한 스마트 혼합훈련 등 新 훈련 방법으로 전환, 국가 교육 위기를 극복하는 데 크게 기여 했다. 10년간 누적 회원 수 약 81만 명을 보유한 STEP은 이러닝 및 가상훈련 등 공공 온라인 훈련콘텐츠 1,905개(기술·공학·인문·사무 등)를 개발해 전 국민에 서비스하고, 학습관리시스템(LMS) 분양 기관 수는 653개 기관에 달한다.

올해 2월 2차 고도화를 통해 ▲맞춤 훈련과정 추천, ▲훈련·경력 종합관리, ▲개인화 위젯 기능 적용 통합 포털, ▲프로그램 코딩 온라인실습실, ▲PBT(Projected Base Training) 시스템, ▲고객관리시스템(CRM), ▲양방향·실시간 훈련지원 시스템(STEP-Live) 등의 업그레이드된 서비스를 제공 중이다.

이문수 온라인평생교육원장은 “개원 10주년 행사와 포럼을 통해 그간의 성과와 발자취를 돌아보고, 재도약을 위한 발판의 기회를 마련하고자 한다”면서 “재직자와 구직자 등 모든 직업훈련생을 아우르는 ‘수요자 맞춤형 교육 모델 개발’과 ‘학습하기 좋은 환경’ 구축으로 명실상부한 대한민국 대표 온라인 직업훈련기관으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

온라인평생교육원은 STEP을 통해 재직자, 취업준비생 등 전 국민을 대상으로 기술공학 및 신기술 분야의 온라인 직업훈련 콘텐츠를 제공하고 있으며, 직업훈련기관과 기업·대학 등을 대상으로는 학습관리시스템(LMS) 분양 서비스를 제공하고 있다.