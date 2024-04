[아이랑GO] 22대 총선 범야권 188석 압승…"협치·소통·국정기조 전면 혁신 필요"…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



22대 총선 범야권 188석 압승…"협치·소통·국정기조 전면 혁신 필요"

최종 투표율 67%로 28년 만에 가장 높았던 제22대 총선에서 야당인 더불어민주당이 지역구 161석, 비례대표 14석을 확보했어요. 여당인 국민의힘은 지역구 90석, 비례대표 18석에 그쳤죠. 조국혁신당(12석)·새로운미래(1석)를 포함하면 범야권은 절대 과반 의석을 확보해 입법부의 주도권을 쥐게 됐어요. 전문가들은 “윤석열 대통령이 참패의 빌미를 제공한 것”이라며, 독단과 불통 대신 소통과 협치를 통해 국정기조를 전면 혁신해야 한다고 했죠.

입법부 국가권력의 집중과 남용을 방지하기 위한 3권분립 원칙에 따라 입법(立法), 즉 법률 제정을 담당하는 국가 최고기관입니다. 입법부 외에 행정부·사법부가 있죠. 우리나라 입법부는 국민이 정기적으로 선출한 국회의원으로 구성된 국회이며, 1개 합의체로 구성된 단원제로 운영돼요. 국회는 국민을 대표해 의사 표현하는 동시에 중요 국책 결정에 참여하며 국정을 감시·견제합니다. 헌정사상 1대 국회는 8·15광복 후 국제연합(UN)의 감시 아래 1948년 5월 10일 총선거를 통해 구성돼 헌법을 제정한 제헌국회예요.

Watch out!

After the April 10 parliamentary elections ended with the landslide victory of the Democratic Party (DP) over the governing People Power Party (PPP), President Yoon Suk Yeol must deal with a humongous opposition that holds 175 seats in the 300-member National Assembly starting May 30, when the four-year term of the newly-elected lawmakers begins.

parliamentary: 국회의. 참고로, 국회(의회)는 parliament 또는 legislature

election: 선거

landslide: 명사로 ‘산사태,’ 형용사로 ‘압도적인’의 뜻

victory: 승리(=triumph, win)

governing party: 여당, 집권당

deal with~: ~을 다루다, 상대하다

humongous: 거대한(=gigantic, huge)

opposition: 반대, 야당

starting~: ~로부터(=from)

term: 임기, 회기

newly-elected: 새로 선출된

lawmaker: 국회의원(=legislator)

第22届国会选举在野阵营大胜…执政当局需要全面改革

第22届国会选举最终投票率为67%,创下28年以来最高纪录。共同民主党获得161个分区议员和14个不分区议员席位。执政党则获得90个分区议员和18个不分区议员席位。加上祖国革新党(12席)和新未来党(1席),在野阵营牢牢掌握了本届国会主导权。专家认为“是尹锡悦总统导致执政党惨败”,要想改变局面,必须放弃独断专行、加强沟通合作。

投票率 [tóu piào lǜ] 투표율

议员 [yì yuán] 의원

席位 [xí wèi] (국회)의석

主导权 [zhŭ dăo quán] 주도권