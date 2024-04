[골프 소식]세라지오 GC 청소년 셀프 라운드 이벤트 등

세라지오 GC 청소년 위한 셀프 라운드 이벤트

카카오 VX가 위탁운영하는 골프장 세라지오 GC가 청소년 골퍼를 위한 이벤트를 제공한다. 7~18세 청소년이 신청 가능하며 2인~4인의 노캐디 셀프 플레이가 가능하고 보호자가 필요하다. 캐디 없이 직접 카트를 몰아 보며 경기를 진행하는 9홀 라운드의 그린피와 카트비, 그리고 간식 꾸러미를 합쳐 주중 1인 6만5000원이다. 이벤트는 5월 1일부터 31일까지 한 달 동안 진행되며 예약일 기준 1주일 전까지 세라지오 GC 예약실로 사전 전화 예약을 하면 된다.

PLK컵 주니어 골프 이하늘·이소은 우승

이하늘(신성고 1년)과 이소은(경의고 3년)이 21일 전북 군산 컨트리클럽(파72)에서 벌어진 PLK(퍼시픽링스코리아)컵 주니어 for AJGA 골프대회 1차 예선전 남녀 고등부에서 각각 우승했다. 중등부에서는 이정우(신천중 3년)와 박효린(동광중 2년)이 남녀부 우승을 차지했다. PLK컵 주니어 for AJGA 골프대회 예선 우승자들은 11월 왕중왕전을 통해 우승자를 가리며 미국주니어골프협회(AJGA) 최경주 재단 텍사스 주니어챔피언십 by 퍼시픽링스코리아에 참가한다.

우리금융 챔피언십 천연 잔디밭 갤러리 플라자로 조성

우리금융그룹은 오는 25일부터 28일까지 나흘 동안 경기도 여주 페럼클럽에서 열리는 KPGA 우리금융 챔피언십에서 1000평 규모 천연 잔디밭을 갤러리 플라자로 조성했다. 이곳에는 대형그늘막과 스크린을 설치해 갤러리들이 잔디밭에 편안하게 누워서 경기를 관람할 수 있도록 배려했다. 또 근처에는 다양한 먹거리를 갖춘 ‘푸드트럭존’도 운영한다.