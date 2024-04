법무법인(유) 지평, 미국 글로벌 자문 기업 StoneTurn Group과 ‘CFIUS 최근 실무 동향과 규제 대응 방안 및 미국의 제3국 경제 제재 일반’ 세미나 공동개최

법무법인(유) 지평(이하 ‘지평’)은 오는 5월 7일 오후 3시, 지평 본사 그랜드센트럴 오디토리움에서 미국 글로벌 자문 기업 스톤턴(이하 ‘StoneTurn Group’)과 ‘CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) 최근 실무 동향과 규제 대응 방안 및 미국의 제3국 경제 제재 일반’ 세미나를 공동개최한다.

최근 기업들은 지정학적인 긴장 고조와 글로벌 공급망 리스크로 인한 불확실성이 증가하는 비즈니스 환경에 처해 있다. 이처럼 급변하는 환경에서 경쟁력 확보와 유지를 위해서는 다가오는 위기에 효과적이고도 선제적으로 대응하는 것이 더욱 중요해지고 있다.

이에 지평과 StoneTurn Group은 국내 기업, 파트너, 투자자들을 대상으로 ‘CFIUS 최근 실무 동향과 규제 대응 방안 및 미국의 제3국 경제 제재 일반’에 대해 논의하는 자리를 마련하였다.

첫 번째 세션은 지평 오규창 시니어 외국변호사가 ‘미국의 대외 경제 제재 일반’을 발표한다. 두 번째 세션은 StoneTurn Group의 스콧 보일란(Scott Boylan)과 제이슨 리우(Jason Liew) 파트너가 ‘CFIUS 최근 실무 동향과 규제 대응 방안’을 주제로 발표한다. 세션 중간 네트워킹 브레이크와 세미나 종료 이후에는 별도의 법률상담을 진행할 예정이다.

지평 해외그룹의 정철 파트너변호사는 “이번 세미나가 불확실성이 증가하는 비즈니스 환경 속에서 미국의 외국인투자 규제 동향을 이해하고, 아울러 미국의 대외 경제 제재와 관련한 유익한 정보를 제공하는 자리가 되길 바란다.”고 밝혔다.

한편, StoneTurn Group은 변호사, 회계사 등의 전문가들로 구성되어 있으며, 규제와 컴플라이언스 측면에서 비즈니스 문제 해결에 강점을 가진 글로벌 전문가 그룹이다. 포렌식 및 조사, 위험 및 컴플라이언스, 데이터 및 기술, 경제 및 분쟁 자문, 전략적 비즈니스 컨설팅 등 다양한 분야에서 민간 고객과 공공 기관에 실무적인 해결책을 제공하고 있다.

본 세미나는 무료로 진행되며, 동시통역이 제공된다. 참가신청은 지평 홈페이지를 통해 신청 가능하다.