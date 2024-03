사이버한국외대 TESOL대학원, 한국응용언어학회와 연구방법론 워크숍 및 GPT 경연대회 공동 개최

사이버한국외국어대학교 TESOL대학원(원장 이선영)은 오는 4월 13일(토) 대학 사이버관에서 한국응용언어학회, 한국외국어대학교 외국어교육연구소와 공동으로 ‘2024 연구방법론 워크숍 및 GPT 경연대회(2024 ALAK Workshop & My GPTs Challenge for Research and Education)’를 연다.

한국응용언어학회의 연구방법론 워크숍(ALAK Workshop, 이하 워크숍)은 언어학과 외국어 교육 분야의 교수, 연구자, 실무자 등을 대상으로 응용언어학 관련 최신 연구와 정보를 나누고 앞으로 나아갈 방향을 모색하기 위해 매년 개최되는 학술행사이다. 사이버한국외대 TESOL대학원이 공동 주최하는 이번 워크숍에서는 사전 공모를 통한 GPT 경연대회 또한 함께 진행된다.

워크숍은 서울대학교 김기택 교수와 홍콩중문대학교 황혜림 교수의 언어 발달 평가방법에 대한 공동 강연으로 시작된다. 이어 한국교원대학교 김민경 교수와 동국대학교 신정아 교수가 각각 R을 활용한 연구방법론 통계, 생성형 AI를 활용한 응용언어학 연구에 대해 강연할 예정이다.

‘GPT 경연대회(My GPTs Challenge for Research and Education)’에서는 현재 접수 중인 ‘나만의 GPT 만들기’ 출품작 중 선정된 우수작품에 대한 포스터 발표와 시상식 순서를 가질 예정이다. GPT 경연대회 출품은 영어교육 및 연구방법을 위한 나만의 GPT 링크를 포함한 초록을 3월 31일(일)까지 한국응용언어학회로 온라인 제출하면 된다.

이선영 사이버한국외대 TESOL대학원장 겸 한국응용언어학회 회장은 “이번 연구방법론 워크숍과 GPT 경연대회가 사이버한국외대 TESOL대학원생을 비롯한 많은 연구자들에게 최신 생성형 AI 기술을 활용하여 TESOL 분야의 연구와 응용에 대한 지식과 경험을 쌓고 학문적 시야를 넓혀 세계적으로 뻗어나갈 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

사이버한국외국어대학교 TESOL대학원은 온라인으로 정규 TESOL 석사학위와 TESOL수료증을 동시에 취득할 수 있는 ‘국내 유일의 사이버대학교 TESOL대학원’이다. 우수한 연구 역량을 갖춘 내·외국인 교수진의 수준 높은 강의를 통한 차별화된 영어교육 커리큘럼은 물론, 최신 교육 트렌드와 학습 수요자의 요구를 반영한 워크숍 참여, 정기적 콜로퀴엄 등을 통해 전문지식의 함양과 연구 확장의 기회 또한 제공한다. 자세한 사항은 TESOL대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.