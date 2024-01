한림대 재학생, ‘의생명 데이터분석 해커톤’ 대상 수상

한림대학교(총장 최양희) 바이오메디컬학과 학부생 연구원들이‘KNU COMPASS 플랫폼 기반 의생명 데이터분석 해커톤’에서 대상을 수상했다.

이번 해커톤은 미국 바이오 벤처기업인 싸이퍼롬(Cipherome)에서 개발한 웹 기반 데이터 분석 Tool인 COMPASS 플랫폼을 기반으로 다양한 유형의 의생명 데이터를 효과적으로 관리·분석하는 데에 그 목적을 두고 개최됐으며 총 25개팀이 참가했다.

1월 11일(목)부터 이틀간 춘천 더잭슨나인스호텔에서 열린 이번 해커톤 대회에서 본교 바이오메디컬학과 유전체학 실험실(지도교수 조윤신) 소속 학부생 연구원 권성아 학생과 장승민 학생이 참가해 ‘Comparison of Clinical / Genomic Risk Factors for Myocardial Infarction and Prediction of Effective Medication According to the Type of MI’라는 연구를 발표해 대상을 수상했다.

대상 및 최우수상 수상팀은 미국 산 호세에 위치한 Cipherome 본사로 1월 29일(월)부터 2주간 해외 인턴십의 기회를 부여받고 인턴십 기간 동안 연구 기반 단기 프로젝트를 수행하게 된다.

대상을 수상한 장승민(바이오메디컬학과 3학년) 학생은 “통계분석과 머신러닝 등을 통해 의생명 데이터를 이용해 의미 있는 결론을 도출하는 과정으로부터 실무적 경험을 쌓을 수 있어서 뜻깊은 경험이었다.”라고 소감을 남겼다.

함께 대상을 수상한 권성아(바이오메디컬학과 3학년) 학생은 “해외 인턴십 기회를 발판 삼아 의생명 데이터 분야 관련 글로벌 인재가 되기 위한 역량을 쌓는 데에 더욱 노력하겠다.”고 각오를 밝혔다.