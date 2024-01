故 이선균, 미국 오스틴영화비평가협회 특별상 “삶과 작품을 기리며”

배우 고 이선균이 미국 오스틴 영화 비평가 협회 특별상을 수상했다.

오스틴영화비평가협회(AFCA) 측은 지난 11일(현지시간) 공식 블로그를 통해 2023년 수상자 명단을 발표했다.

AFCA 측은 ‘이선균의 삶과 작품을 기리며(In memoriam of the life and works of Lee Sun-kyun)’라는 문구와 함께 고인이 출연했던 작품인 ‘기생충’ ‘잠’ ‘탈출:프로젝트 사일런스’를 언급했다.

2005년 설립된 오스틴영화비평가협회는 미국의 비평가협회로, 이 협회상은 향후 그해 아카데미(오스카) 시상식을 점칠 수 있는 비평가협회상 중 하나로 꼽힌다.

한편 이선균은 마약을 투약한 혐의로 지난해 10월부터 경찰 수사를 받다가 지난달 27일 성북구의 한 주차장에 세워진 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 그 사이 이선균은 3번의 경찰 소환조사를 받았고, 거듭해 억울함을 호소해 왔다. 간이 시약검사 및 마약정밀감정에서는 모두 ‘음성’ 판정을 받았다.

사건 이후 경찰의 ‘망신 주기’ 식 수사와 일부 언론의 무분별한 보도 등이 도마 위에 오르기도 했다.

29개 문화예술관련 단체를 중심으로 결성된 문화예술인연대회의(이하 연대회의)는 12일 기자회견을 열고 ‘고 이선균 배우의 죽음을 마주하는 문화예술인의 요구’ 성명을 발표하며 진상규명을 촉구했다.