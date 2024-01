[Attention!] 전세계 흔든 록커 선생 돌아온다…뮤지컬 ‘스쿨 오브 락’ 5년 만에 개학

잠자는 록 스피릿을 흔들어 깨우는 뮤지컬 ‘스쿨 오브 락’이 5년 만에 월드투어로 찾아온다. 뮤지컬계 거장 앤드루 로이드 웨버 작품으로, 2015년 뉴욕 초연 이후 전세계를 뒤흔든 글로벌 히트작이다. 2019년 국내 초연 당시 ‘10점 만점에 100점’이라는 최고의 찬사를 받기도 했다.

2003년 세계적인 흥행을 기록한 잭 블랙 주연 동명 영화가 원작이다. 밴드에서 쫓겨난 록커 듀이가 집세를 내기 위해 명문 사립 초등학교 교사로 위장취업했다가 초등학생들을 이끌고 밴드 배틀에 나가는 이야기. 연 5만불짜리 명문 학교에 다니면서도 주눅들어 살아가던 아이들이 록 스피릿을 깨우치면서 개성과 자존감을 찾는 성장 스토리다.

평균 연령 10여 세의 소년소녀 배우들이 일렉기타, 드럼, 키보드 등을 직접 연주하며 공연장을 완벽한 록콘서트 현장으로 변신시킨다. 익숙한 영화 OST에 ‘Stick it to the Man’ ‘You’re in the Band‘ 등 웨버가 새롭게 작곡한 14곡까지 추가된 풍성한 음악이 무대를 관통하고, 아이들이 파워풀한 라이브 연주로 온전히 주인공이 되는 순간 어른들도 열광한다. 통쾌한 카타르시스로 객석을 대동단결시키는 최고의 가족 뮤지컬.

기간 1월 12일~3월 24일 장소 예술의전당 오페라극장

전시 어디로 주름이 지나가는가

아르코미술관의 개관 50주년을 기념하는 전시. 미술관의 주요 기능인 네트워크 구축을 테마로 해서, 50년간 아르코 전시 작가 중 12명의 다시 만나고 싶은 작가를 선정하고, 이중 작고 작가 3인을 제외한 9명의 작가가 함께 교류하고 싶은 서로 다른 세대의 작가들을 추천해서, 총 22명의 작가가 참가한다. 전시 제목은 철학자 들뢰즈의 말을 인용했다.

기간: 3월 10일까지

장소: 아르코미술관

영화 위시

제81회 골든 글로브 시상식에 노미네이트되면서 메인 테마곡 ‘디스 위시(This Wish)’가 ‘겨울왕국’의 ‘렛 잇 고’를 넘어설지 기대되는 디즈니 100주년 기념작. 마법의 왕국 로사스에 살고 있는 당찬 소녀 아샤가 무한 에너지를 지닌 ‘별’과 함께 절대적 힘을 가진 매그니피코 왕에 맞서며 진심 어린 소원과 용기가 얼마나 놀라운 일을 만들어 낼 수 있는지 보여준다.

개봉: 2024년 1월 13일

감독: 크리스 벅, 폰 비라선손