"고우석, 샌디에이고와 계약 임박"…김하성과 한솥밥 먹나

고우석(25·LG 트윈스)이 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와 계약을 앞두고 있다는 소식이 전해졌다.

뉴욕 포스트의 존 헤이먼 기자는 3일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)에 "한국인 오른손 투수 고우석과 샌디에이고의 계약이 임박했다. 마무리 투수를 맡게 될 것 같다(Korean righthander Woo Suk Go close to signing with Padres. Likely to be their closer)"이라고 썼다.

아직 미국 언론의 관련 보도는 나오지 않았다. 계약이 성사되면 고우석은 지난해 내셔널리그 유틸리티 부문 골드 글러브를 수상한 한국인 내야수 김하성(28)과 같은 유니폼을 입게 된다. 오는 3월 20일과 21일 서울 고척스카이돔에서 열리는 샌디에이고와 LA 다저스의 MLB '서울 개막전'에서 김하성과 고우석이 함께 뛰는 모습을 보게 될 수도 있다.

또 매제인 이정후(25·샌프란시스코 자이언츠)와 내셔널리그 서부지구에서 투타 맞대결을 펼칠 가능성도 있다. 고우석은 지난해 이정후의 여동생인 이가현 씨와 결혼했다.

LG 마무리 투수로 활약한 고우석은 올 시즌이 끝난 뒤 포스팅(비공개 경쟁입찰)에 나서 MLB 진출을 추진했다. 포스팅 시스템을 통해 MLB 구단으로 이적하려면 원소속구단의 허락을 받아야 한다. 또 MLB 구단은 선수 계약 금액에 따라 일정액을 원소속 구단에 지급해야 한다.

LG는 고우석의 이적료 규모를 보고 빅리그 진출 허가 여부를 결정하겠다는 입장이다. 고우석의 협상 기한은 한국시간으로 4일 오전 7시다.