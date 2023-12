로맨스 영화 ‘러브 스토리’의 주연 배우 라이언 오닐(사진)이 별세했다. 82세.

오닐의 아들 패트릭 오닐은 8일(현지시간) 인스타그램을 통해 부친의 사망 소식을 알렸다. 그는 “아버지는 항상 내 영웅이었고, 할리우드의 전설이었다”고 추모했다. 구체적인 사인을 밝히지 않았지만, 오닐은 과거 만성 백혈병으로 투병했고, 2012년에는 전립선암 진단을 받기도 했다.

오닐은 1970년 개봉한 ‘러브 스토리’에서 남자 주인공 ‘올리버’ 역을 연기해 세계적으로 인기를 얻었다. 영화에서 오닐의 대사 “사랑한다면 미안함 따윈 없는 거야(Love means never having to say you’re sorry)”는 많은 관객에게 강한 인상을 남겼다. 오닐은 이 영화로 오스카 남우주연상 후보에 올랐다. 1970년대 활발히 활동했고, 2010년대까지도 TV 시리즈 ‘위기의 주부들’ 등에 출연했다.