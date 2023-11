12명 美대통령 거쳤다…'100세 영면' 키신저의 장수 비결 셋

존 F. 케네디부터 조 바이든 현 미국 대통령까지 12명의 미국 대통령이 귀를 기울였던 외교 거목 헨리 키신저 전 미국 국무장관이 29일(현지시간) 100세 나이로 코네티컷 자택에서 별세했다. 그는 2차 세계대전 이후 가장 강력한 영향력을 발휘했던 외교관이자 학자라는 평가를 받는다.

키신저 전 장관은 지난해 9월 뉴욕 유엔총회에 참석했던 윤석열 대통령과도 만나 한·미 동맹의 중요성에 대한 공감대를 공유했다. 당시 윤 대통령이 키신저 전 장관을 만나러 대화 장소에 도착하기 전, 키신저 전 장관은 대통령실 인사들과 담소를 나누며 자신의 장수 비결에 대해 세 가지 이유를 얘기했다고 한다.

참석 인사들에 따르면 김성한 당시 국가안보실장은 현장에서 끊임없이 질문하던 키신저 전 장관에게 “99세 연세까지 왕성한 활동을 하시며 건강을 유지하시는 비결이 뭐냐”고 물었다. 키신저 전 장관의 답은 이렇게 갈무리된다.

하나는 호기심(curiosity). 키신저 전 장관은 “AI가 국제 관계에 미치는 영향을 연구하고 있다”며 호기심의 중요성을 강조했다. 두 번째 비결은 자신감(self-conviction). 키신저 전 장관은 자신이 책을 쓰거나 언론 인터뷰에 나서면 여전히 많은 사람이 자신의 이야기를 읽고 들으며 영감을 얻을 것이란 생각에 “자신감을 유지해오고 있다”는 말을 전했다고 한다.

마지막으로 키신저 전 장관은 “노력으로 얻기는 힘든 비결”이라며 “부모님을 잘 만나야 한다(You‘ve got to have good parents)”고 했다. 유전자가 좋아야 한다는 것이다.

김 전 실장은 “그는 현실주의 외교(realist diplomacy)사에 한 획을 그은 인물이다. 영면을 기원한다”고 말했다.