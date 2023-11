에스파의 ‘드라마’, ‘락스타’로 돌아온 스트레이 키즈 [더차트]

2023년 11월 셋째 주

강렬한 신곡으로 돌아온 두 4세대 그룹이 차트에 나란히 입성했다.

SM의 막내 걸그룹 에스파(aespa)는 지난 10일 네 번째 미니앨범 ‘드라마’(Drama)로 컴백했다. 동명의 타이틀곡은 11월 3주차(11월 12~18일) 써클차트 글로벌차트 4위에 올랐다. ‘드라마’는 드럼과 베이스가 돋보이는 힙합 댄스곡으로, ‘모든 이야기는 나로부터 시작된다’는 자신감이 가사에 담겼다. 음반은 발매 첫 주 113만장이 팔리면서 에스파는 3연속 초동 밀리언셀러에 올랐다.

같은 날 컴백한 JYP의 간판 보이그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)는 5위로 글로벌차트에 진입했다. 새 미니앨범 ‘락-스타’(樂-STAR)의 타이틀곡 ‘락’(樂)은 ‘어떤 상황에서도 우리의 음악은 계속된다’는 메시지를 담았다. 지난 20일(현지시간) 스트레이 키즈는 데뷔 후 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에 90위로 이름을 올렸다. K팝 보이그룹 중 이 차트 진입에 성공한 팀은 방탄소년단(BTS)에 이어 스트레이 키즈가 두 번째다.

글로벌차트 정상은 여전히 BTS 정국이 지키고 있다. 지난 3일 발매된 정국의 첫 솔로 앨범 ‘골든’(GOLDEN)의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)가 2주 연속 1위다. 앞서 선보인 ‘쓰리디’(3D), ‘세븐’(Seven)의 성인 버전과 심의 버전은 각각 3·5·6위에 자리했다. 새 앨범의 수록곡 ‘예스 오어 노’(Yes or No)는 10위로 차트에 신규 진입했다.

르세라핌(LE SSERAFIM)의 첫 영어 싱글 ‘퍼펙트 나이트’(Perfect Night)의 상승세도 매섭다. 글로벌차트 2위에 오르면서 전주보다 한 계단 상승했다. 블리자드 인기 게임 ‘오버워치 2’와의 협업으로 주목받은 이 곡은 빌보드 ‘글로벌 200’ 21위, 멜론 일간 차트 1위(11월 20일 자)에 랭크하면서 음원 시장의 강자로 떠오르고 있다.

글로벌차트의 남은 두 자리는 4세대 걸그룹 몫이었다. 여름에 발매된 뉴진스(NewJeans)의 ‘슈퍼 샤이’(Super Shy)는 8위에 오르며 계절을 잊은 인기를 누리고 있다. 아이브(IVE)의 현란한 랩이 돋보이는 곡 ‘배디’(Baddie)는 9위로 전주보다 두 계단 내려왔다.