르세라핌, 첫 영어 싱글…‘퍼펙트 나이트’ 차트 3위로 치솟았다 [더차트]

2023년 11월 첫째 주

첫 솔로 앨범을 낸 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 글로벌차트 톱10 절반 가까이 점유하며 저력을 과시했다.

정국의 두 번째 공식 솔로 싱글 ‘쓰리디’(3D)는 11월 1주차(10월 29일~11월 4일 집계) 써클차트 글로벌차트 1위를 기록했다. ‘1, 2차원을 넘어 3차원의 너를 직접 만나 함께하고 싶다’는 메시지를 담은 R&B 곡으로, 피처링엔 미국 래퍼 잭 할로우가 참여했다. 정국이 지난 7월 낸 노래 ‘세븐’(Seven) 역시 롱런 중이다. 노래는 성인 버전과 클린 버전으로 발매돼 각각 2위와 4위를 기록했다.

정국은 지난 3일 첫 솔로 앨범 ‘골든’(GOLDEN)을 발매했다. 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)는 발매 첫 주 만에 7위에 올랐다. 정국은 지난 7일 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 출연해 신곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’ 무대를 선보였다. ‘골든’은 발매 당일에만 200만장 이상 넘게 팔아치우며, K팝 솔로 가수 기준 역대 하루 최고 판매량을 기록했다. 발매 3시간 만에 100만장, 5시간 만에 판매량 200만장을 돌파했다는 점에서 정국의 인기를 가늠케 한다. 발매 당일 판매량만으로 기존 K팝 솔로 가수 초동(발매 후 일주일간 음반 판매량) 1위 기록도 세웠다. 이전 초동 1위 기록은 210만장의 BTS 뷔의 ‘레이오버’다.

글로벌 차트 3위는 4세대 대표 그룹 르세라핌의 ‘퍼펙트 나이트’(Perfect Night)다. 지난달 27일 공개된 르세라핌의 첫 영어 디지털 싱글로 본격적인 글로벌 시장 공략을 위한 첫 발걸음이다. ‘동료와 함께라면 완벽하지 않은 하루도 즐거울 수 있다’는 메시지를 담았다.

세븐틴의 ‘음악의 신’은 지난주 보다 두 계단 떨어진 10위를 기록했다. 세븐틴은 지난달 23일 열 한 번째 미니앨범 ‘세븐틴스 헤븐’(SEVENTEENTH HEAVEN)을 발매했다. 펑키하고 리드미컬한 분위기가 인상적인 ‘음악의 신’은 세븐틴 특유의 행복의 에너지를 가득 느낄 수 있는 축제 같은 노래다.

아이브(IVE)와 뉴진스(NewJeans)의활약도 이어지고 있다. 지난달 13일 ‘배디’(Baddie)로 컴백한 아이브는 5위에 이름을 올렸다. 뉴진스는 여름곡 ‘슈퍼샤이’(Super Shy·6위)로 꾸준한 인기를 얻고 있다.

이외에도 악뮤(AKMU)의 사랑스러움을 볼 수 있는 ‘러브 리’(Love Lee)와 블랙핑크(BLACKPINK) 제니가 콘서트에서 먼저 선보인 솔로곡 ‘유앤미’(You & Me)는 각각 8위와 9위를 기록했다.