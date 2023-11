숙명테솔(TESOL), 2024-1학기 신입생 모집

숙명테솔(Sookmyng TESOL)은 지난 11월 4일 ‘2023학년도 2학기 숙명테솔 Open House’를 개최하고 입시설명회와 SMU event day, Job Fair 등의 행사를 진행했다고 밝혔다.

숙명여자대학교 인재관에서 진행된 이번 행사에서는 먼저 2024학년 1학기 신입생 모집을 위한 숙명테솔 입시설명회’가 진행됐다. 이번 입시설명회에는 과정별 설명 및 행정 안내 등 입시 관련 정보를 공유했다. 또한 재학생 동문과의 각 과정별 Q&A 섹션을 통해 숙명 테솔에 대한 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다.

이어 공개강좌로 진행된 숙명테솔 실습 행사인 ‘SMU event day’에서는 숙명 테솔 재학생이 7개의 분반으로 나눠 준비한 수업을 테솔 재학생 및 오픈하우스 참관객을 대상으로 선보였다. 실습자들은 Cup Noodles, From Snow White to Elsa, Color is not just a Color 등 대상자의 흥미를 유발할 수 있는 다양한 주제와 수준 높은 강의 구성으로 공개 강좌에 대한 뜨거운 호응을 끌어냈다.

또한 같은 날 숙명테솔 재학생 및 동문을 대상으로 하는 취업박람회인 ‘Jop Fair’도 개최됐다. 이날 취업박람회에는 폴리 어학원, 메이플베어 강남, 리틀소호 등 국내 최고 수준의 영어 교육 업체가 참가해 캠퍼스 리크루팅과 1:1 면담을 진행했다. 또한 영어교육 기관 창업을 희망하는 재학생 및 동문을 위한 리틀소호 사업설명회도 함께 개최돼 관심을 끌었다.

숙명테솔 관계자는 “숙명테솔은1997년 국내 최초로 개설된 명실공히 국내 최고의 영어 교사 양성기관”이라며 “앞으로도 다양한 공개강좌와 취업박람회 등 영어교육 전문 인력 배출과 취업 연계까지 재학생들을 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

한편, 숙명테솔(Sookmyng TESOL)은 현재 2024학년도 1학기 신입생 모집 원서접수를 진행 중이다. 지난 6일 시작된 원서접수는 오는 13일까지 인터넷으로 진행될 예정이다. 입시 요강 및 신입생에게 제공되는 특전 등 자세한 내용은 숙명테솔 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.