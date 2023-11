광운대학교 스포츠융합과학과 ‘Go for it’팀 2023 스포츠 빅데이터 경륜 데이터 분석 대회 최우수상 수상

광운대학교 스포츠융합과학과 학생팀(Go for it : 김예림, 김유민)이 지난 10월 KSPO 경륜경정총괄본부에서 주최한 2023 경륜 데이터 분석 경진대회에서 최우수상을 수상했다.

광운대 Go for it 팀은 경륜 데이터 활용 분석방법, 투자전략 설계, 20대 고객 유인 방법 등을 모색하며 2개월간 데이터를 수집, 분석하여 ‘선형회귀 모델의 예측 점수를 이용한 경륜 경기 순위 예측’이라는 결과물을 통해 총 13개 팀 중 최우수상에 선정되었다.

광운대 김예림, 김유민 학생은 “경륜데이터를 과학적, 통계적으로 접근하는 것으로 스포츠 연구의 가능성을 볼 수 있었으며, 이러한 방식의 연구가 전 스포츠에 활용될 수 있는 기회가 많아짐으로써 개인적, 산업적 발전의 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

한편, 경륜 데이터 분석 경진대회는 전국 대학생이 참여하여 경륜 경주정보를 수집하고 독창적인 분석모델을 개발해 순위를 예측하는 대회로서 과학적이고 합리적인 경륜의 브랜드 이미지를 제고하고자 개최됐다.