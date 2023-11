작품 같은 오디오, 피아노 건반 떨림까지 느껴진다

쌀쌀해진 가을날, 클래식 선율과 함께라면 집안에서도 계절의 정취를 느끼기 충분하다. 피아노 건반의 미세한 떨림까지도 느낄 수 있는 하이엔드 오디오 브랜드 '스타인웨이 링돌프'를 통해서라면 더할나위 없다. 스타인웨이 링돌프는 전 세계 공연장 피아노의 90% 이상을 차지하고 있는 '스타인웨이 앤 선즈(Steinway&Sons)'와 덴마크 출신의 오디오 장인 '피터 링돌프(Peter Lyngdorf)'가 합작해 만든 명품 오디오 브랜드다. 두 거장이 만나 세계 최고의 음악 재생 시스템을 위해 설립한 만큼 유서깊은 피아노에 담긴 철학과 엔지니어 기술을 그대로 계승했다.

스타인웨이 링돌프의 전 제품은 스타인웨이 앤 선즈사의 그랜드 피아노와 동일한 마감으로 제작된다. 장인들이 8주 간 수작업을 거쳐 피아노의 뛰어난 디자인 요소를 오디오에 담았다. 검은 스트링, 도금된 트위터 요소, 피아노 옻칠 등 악기의 섬세함을 옮긴 오디오는 기계라기보다는 하나의 작품에 가깝다. 소스 기기를 제외하고는 타 브랜드 제품과 호환되지 않는 점은 스타인웨이 링돌프 본연의 소리만을 전달하겠다는 고집이 보이는 부분이다.

모든 오디오 시스템에는 링돌프사가 개발한 3차원 공간보정기술 '룸 퍼펙트(Room Perfect)' 기능이 탑재됐다. 룸 퍼펙트 기술은 현존하는 다른 음향 보정기술과 달리 3차원적인 공간 자체를 분석한다. 스피커의 신호를 통해 각 방향별 반향음을 파악한 후 청음자의 위치와 스피커, 벽간 거리 등 모든 경우의 수를 분석해 듣는 이로 하여금 최적화된 음향을 만든다. 링돌프사가 30여 명의 엔지니어를 투입, 수십 억원을 들여 5년 넘는 시간 동안 개발한 이 특별한 알고리즘은 스타인웨이 링돌프의 가치를 한층 더 끌어올렸다.

스타인웨이 링돌프는 C, A, D 세 가지 모델로 나뉜다. 모델 C 시스템은 통상적인 스피커와 달리 캐비닛이 없다. 스피커 캐비닛을 제거해 왜곡되는 특유의 착색과 캐비닛에서 발생하는 진동을 배제했다. 덕분에 스피커와 드라이버 뒤쪽에서 나오는 소리가 자연스럽게 흘러나온다. 생생한 현장감은 물론 원음의 섬세한 디테일을 놓치지 않아 왜곡 없는 원음 재생이 가능하다. 모델 C 시스템은 독립적인 바운더리 우퍼를 더해 강력한 베이스에 강점을 두었다. 홈시네마 또는 베이스가 많은 음악을 들을 때 그 진가를 발휘한다. 블랙 래커 마감과 슬림하고 컴팩트한 디자인은 어느 공간에 두어도 시선을 끈다.

모델 A는 공간 절약이 필요할 때 탁월한 선택지다. 우퍼를 위한 별도의 공간을 두기 좁은 아파트 거실이나 미디어 룸, 요트에 안성맞춤이다. 디지털 파워 앰프가 통합되어 오직 두 개의 스피커만 벽에 붙여 배치해도 사운드에 영향을 받지 않는다. 스타인웨이 링돌프의 독자적인 AMT Twitter, 미드레인지 드라이버와 2개의 12인치 우퍼가 슬림한 캐비닛 구조에도 탁월한 선명도와 해상도, 강력하고 역동적인 베이스 퍼포먼스를 이룬다. 모델 A는 어쿠스틱부터 다이내믹한 음악, 대형 오케스트라의 연주까지 모든 장르를 아우르며 뛰어난 현장감을 제공한다.

스타인웨이 링돌프의 가장 상위 라인인 모델 D의 외관은 스테인웨이 앤 선즈사의 그랜드 피아노를 연상시킨다. 모델 D 시스템은 모델 C 스피커의 양지향성(Dipole)에서 한 걸음 더 나아가 완전한 양지향성(Full Range Dipole) 구조로 설계됐다. 무려 170시간 이상 정밀 가공으로 이루어낸 고강도 성능으로, 캐비닛 양쪽에서 앞뒤로 균일하며 자연스러운 사운드를 발산한다. 이를 통해 마치 살아있는 악기처럼 공간 내에서 깊게 울리는 사운드를 만들어낸다.

모델 D는 디지털 신호를 완벽하게 처리해 높은 출력을 제공하며 각 채널당 400W의 출력을 낼 수 있는 것이 특징이다. 특히 스타인웨이 링돌프 고유의 기술인 룸 퍼펙트를 적용해 공간 크기, 가구나 스피커의 위치, 인테리어에 관계없이 어떠한 실내 공간에서도 공명과 채색이 없는 매우 웅장하고, 실물 같은 음악을 선사한다.

스타인웨이 링돌프의 모든 제품은 단독 수입사인 사운드플랫폼 '오드(ODE)'에서 만나볼 수 있다. 서울 강남구 신사동에 위치한 하이엔드 오디오 쇼룸 ‘오드 메종’과 부산 해운대의 ‘오드 메종 부산’에서 청음이 가능하다. 단독 청음을 위해 방문 전 예약은 필수다.