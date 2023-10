[KCSI 우수기업] 중증 고난도 질환 중심의 첨단지능형 병원

종합병원 부문

삼성서울병원(원장 박승우·사진)이 한국능률협회컨설팅이 발표한 2023 한국산업의 고객만족도 조사에서 종합병원 부문 1위를 차지했다.

삼성서울병원은 ‘중증 고난도 질환 중심’ ‘환자 경험 중심’ ‘질 중심’ 철학을 기반으로 연구와 혁신을 통해 의료기술 분야에서 선도적 위치를 유지하고 있다. 또 환자에게 더 나은 의료 서비스를 제공하기 위한 디지털 혁신을 추진한다. ‘SMART(Super Difference through integration of ioMt, Ai, Robotics and medical Twin) Driven Hospital’ 구현 최첨단 기술과 연계한 융합 과제를 진료 현장에 적용해 미래 의료의 초격차를 확보해 가고 있다.

고객 경험 향상을 위해서도 노력한다. 보이는 ARS의 서비스 확대로 외래와 입원 부문의 상담을 효율화하고, 주요 비대면 진료 지원 서비스를 구축했다.

삼성서울병원은 ESG 관점에서의 지속 가능한 경영을 추구해 사회적 가치 창출에도 힘쓴다.