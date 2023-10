서울과기대 이경천 교수 연구팀, ‘ICTC 2023’ 국제학술대회에서 최우수 논문상 수상

서울과학기술대학교(서울과기대) 이경천 교수(전기정보공학과) 연구팀이 정보통신 분야 국제학술대회인 ‘ICTC 2023(International Conference on ICT Convergence)’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

수상 논문 “Active and Passive Beamforming Based on RWMMSE and Gradient Projection for IRS-Aided MU-MISO Systems”는 이경천 교수와 세라핀 키마리오(Seraphin Kimaryo) 박사과정 학생, 에드워드 바잉가이(Eduard Bahingayi) 박사(Muhimbili University of Health and Allied Sciences, 탄자니아)가 공동으로 발표한 논문이다.

ICTC은 한국통신학회의 주최로 매년 열리는 국제학술대회로 정보통신 분야의 다양한 최신 연구 결과가 발표된다. 올해에는 제주도 서귀포시에서 10월 11~13일, 사흘 동안 개최되었다. 미국, 유럽, 중국, 일본, 한국 등 다양한 국가의 연구자들이 약 500편의 논문을 발표하였으며, 이경천 교수 연구팀의 논문은 연구 결과의 독창성과 우수성을 인정받아 최우수 논문으로 선정되었다.

이경천 교수 연구팀은 논문에서 6G 이동통신의 주요 기술인 지능형 반사표면을 위한 효과적인 빔형성 기술을 제안하였다. 지능형 반사표면은 매우 많은 수의 반사 소자를 사용함으로써 최적화에 높은 계산 복잡도를 요구하는 문제점을 가진다. 이경천 교수 연구팀은 제안한 빔형성 기술을 적용할 경우, 기존 기술과 비교하여 유사한 무선 전송 속도를 얻으면서도 계산 소요 시간을 약 10분의 1로 줄일 수 있음을 보였다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 ‘지능형 반사표면과 초대규모 다중입출력 시스템을 이용한 6G 통신 기술 연구’ 과제의 지원으로 수행되었다.

한편, 이경천 교수 연구팀은 정보통신기술, 차세대 이동통신 시스템 분야에서 활발한 연구 활동을 수행하고 있으며, 이동통신 분야 최고 권위 학술대회들인 IEEE ICC, IEEE WCNC에서도 각각 2009, 2020년 최우수논문상을 수상한 바 있다.