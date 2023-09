삼성전자, BTS 슈가와 특별한 더 프리스타일 콜라보레이션

삼성전자가 그룹 ‘방탄소년단(BTS)’ 멤버 '슈가(SUGA)'와 함께한 포터블 스크린 '더 프리스타일(The Freestyle)' 2세대 브랜드 필름을 선보인다. 이 영상은 10월 5일 유튜브를 비롯한 삼성전자 SNS 계정을 통해 공개될 예정이다.

새로 공개될 예정인 브랜드 필름에서 슈가는 삼성 앰버서더로서 더 프리스타일 2세대 제품을 자신만의 스타일로 재해석해 자유롭게 사용하고 즐기는 모습을 선보인다. 영상을 통해 슈가는 "언제 어디서나 자유롭게 사용할 수 있는 더 프리스타일은 오직 삼성전자에서만 만날 수 있다(You've got the freedom to use The Freestyle anytime, anywhere. No others, only SAMSUNG!)"고 강조하기도 했다.

슈가는 최근 독일 베를린에서 열린 'IFA 2023'에서 더 프리스타일 2세대를 최초로 공개하는 전시 체험존 영상에 깜짝 등장하며 부스를 찾은 관람객들에게 즐거움을 선사한 바 있다.

더 프리스타일은 삼성전자의 라이프스타일 포터블 스크린으로 가볍고 작아 휴대성이 높은 게 특징이다. 특히 이번에 새롭게 탑재된 '와이드뷰' 기능과 ‘게이밍 허브’로 사용성을 대폭 끌어올려 많은 관심을 받았다.

또한 최근 한국 소비자원에서 진행한 ‘빔프로젝터 품질 및 성능비교평가’ 결과에 따르면 삼성전자 더 프리스타일은 타 제품들에 비해 영상 및 음향품질이 가장 우수하고, 부팅 속도는 가장 빠르며, 배터리 사용시간은 가장 오래 지속되는 것으로 평가되었다.