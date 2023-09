50㎞ 터널 속 열차에서 불이 난다면…정부, 첫 현장훈련 실시

고속철도(SRT) 수서역과 평택지제역 구간을 연결하는 율현터널(50.3㎞)은 국내에서 가장 길다. SRT 노선의 82%에 해당한다. SRT 하루 평균 이용자는 6만5000여명에 달한다. 이 터널을 지나는 열차에서 재난이 발생하면 엄청난 피해가 발생할 수 있다.

행정안전부(행안부)는 8일 오전 2시 율현터널에서 이런 극한상황을 가정한 훈련을 실시했다. 새로 도입한 ‘READY korea(레디 코리아)’ 첫 훈련이다. READY korea란 ‘Real event Exercise with Aspiration and Desire for safetY’의 약자로, 신종 재난 상황 대비 범정부 실전 훈련을 의미한다.

훈련은 실제 열차가 오가는 구간에서 1시간 15분가량 진행됐다. 행안부가 주관하고, 국토교통부와 소방청‧성남시 등 15개 관계기관이 참여했다.

터널서 열차 방화 극한상황 가정

훈련은 이날 오후 9시쯤 수서역을 출발한 열차가 지하 50m에 있는 율현터널 5㎞ 지점으로 진입하다가 1, 2호차 통로에 누군가가 불을 지르는 상황을 가정했다. 객차 2량에 불이 붙고, 사망 5명 포함 인명피해 38명이 발생하는 극한상황이다. 훈련은 열차에 50명을 태워 수서역을 출발하면서 시작됐다.

오전 2시 사고 상황이 발생하자 열차 내 승무원이 SR 운영상황센터로 상황을 신고했다. 이어 열차를 멈춘 뒤 안내방송을 통해 승객 대피를 유도하고, 화재 진압에 나섰다. SR 운영상황센터는 재난안전통신망을 활용해 지자체 재난안전상황실과 소방에 상황을 알렸다.

소방은 상황을 전파받은 즉시 출동해서 터널과 지상을 연결하는 비상통로로 승객을 대피시키고 불을 껐다. 경찰은 출입과 교통을 통제하고, 긴급 차 출동로를 확보했다. 지자체는 행안부 등 유관기관에 상황을 알리고, 통합지원본부와 응급의료소를 설치했다. 재난의료지원팀(DMAT)을 투입해 응급 구호 활동과 환자 이송 등에도 나섰다. 행안부는 사고 대응을 총괄‧조정했다. 20분 동안 각 기관은 맡은 임무를 소화했다.

이후 각 기관은 대체교통수단을 마련하고 환자를 이송하는 등 훈련을 진행했다. 행안부는 중앙재난안전대책본부(중대본)를 가동해 특별재난지역 선포 등을 검토하는 절차를 훈련했다.

유사 재난 시나리오‧주기적 훈련

정부는 이런 현장에서 실전 훈련을 주기적으로 실시할 계획이다. 실제 자연적‧사회적 재난이 일어나는 상황과 유사하게 시나리오를 설계하고, 관련 기관을 모두 동원하는 종합훈련 방식이었다.

이상민 행안부 장관은 이날 훈련에 직접 참여했다. 현장 지휘 차에서 중대본 회의 주재와 기관별 대응 상황 점검 등을 맡았다. 이 장관은 “재난 수습 과정에서 정부와 지자체 일부 대응이 국민 기대에 미치지 못하고 있단 것을 잘 알고 있다”며 “변화하는 재난 환경을 고려해서 다양한 대책을 마련하고, 실제 현장에서 제대로 작동할 수 있도록 지속적인 교육과 훈련을 시행하겠다”고 말했다.