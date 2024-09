“디제잉하는 양아치 거물”…골드만삭스 쿠데타설 불붙다

돈놀이꾼과 장사꾼의 도시, 미국 뉴욕의 뒷이야기를 주로 전하는 ‘뉴욕포스트’의 2023년 8월 말 기사 제목이다. 기사의 주인공은 바로 데이비드 솔로몬(62)이다.

기사의 언어가 비꼼으로 가득하다

월가의 뻔뻔한 이 거물은 정리해고 밀어붙이기와 쥐꼬리만 한 보너스, 구설에 오른 DJ 공연, 쪽박 찬 소매금융 진출, 심지어 ‘양아치’로 손가락질당해 평판이 더럽혀졌다.(The brash Wall Street titan lately has been mired in a rash of bad press over layoffs and skimpy bonuses, his controversial DJ side gig, Goldman’s botched push into consumer banking and even accusations of being “a jerk.”)