尹 "北핵 주요 자금원인 불법탈취 적극 차단해야…중국 건설적 노력 필요"

윤석열 대통령은 오는 5일부터 시작되는 아세안(동남아국가연합) 관련 정상회의와 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 앞두고 4일 "북한 핵·미사일 개발의 주요 자금원인 암호화폐 탈취, 해외 노동자 파견, 해상 환적과 기타 불법 활동을 적극적으로 억제해야 한다는 점을 강조할 것"이라고 말했다.

윤 대통령은 이날 공개된 '윤석열 대통령은 아세안과 G20 정상회의에서 북핵에 대한 강한 대응을 촉구할 것(South Korea’s Yoon to call for strong response to North Korea’s nukes at ASEAN, G20 summit)'이라는 제목의 AP통신 서면 인터뷰에서 "북한의 핵·미사일 개발은 유엔 안보리 결의 위반이자 한반도 평화는 물론 세계 평화에 정면으로 도전하는 행위"라며 "국제사회는 북한의 핵 개발 의지보다 이를 저지하려는 결의가 훨씬 더 강력하다는 것을 분명하게 보여줘야 한다"고 했다.

북한의 현 상황에 대해선 "부족한 재원을 핵·미사일 개발에 낭비하면서 주민들이 겪는 어려움이 더 악화하고 북한 경제도 마이너스 성장을 계속하고 있다"며 "북한 체제의 불안정성은 계속 커질 것"이라고 지적했다. 이어 "이러한 상황에서 북한이 핵 개발을 중단하지 않는 한, 체제 불안정성은 계속 심화할 것"이라고 했다.

윤 대통령은 또한 중국을 향해서도 "중국은 북한에 대해 상당한 영향력을 보유하고 있다고 볼 수 있다. 북한 비핵화를 위해 건설적인 노력을 기울여야 한다"며 "북핵이 지역 질서를 더 혼란스럽게 함으로써 중국 국익에 부정적인 영향을 미친다는 점을 깨달아야 한다"고 강조했다.

윤 대통령은 5일 첫 방문지인 인도네시아 자카르타에 도착한 뒤 6~7일 아세안 관련 정상회의에 참석한다. 이어 8일 오후 인도 뉴델리로 이동해 G20 정상회의에 참석한다.

윤 대통령은 아세안 정상회의 참석에 대해 "북한 비핵화에 대한 역내 국가들의 단호한 결의를 재확인하고, 인도·태평양 지역의 자유, 인권, 법치를 증진하는 데 앞장서고자 하는 의지를 밝힐 것"이라고 했다. G20에 대해선 "취임 이후 대한민국의 글로벌 책임과 기여를 강조해왔는데, 이번 정상회의는 대한민국이 인류 당면 과제 해결을 위한 G20 차원의 협력을 견인하는 기회가 될 것으로 기대한다"고 했다.