[대입 내비게이션 2024 수시 특집] 모든 수업 미국 뉴욕캠퍼스 교육과정과 동일

한국뉴욕주립대학교는 국내에 최초로 설립된 미국 대학교다. 특히 뉴욕주립대학(State University of New York) 중 2개 대학 전공 프로그램을 한 캠퍼스에서 운영하는 유일무이한 대학이다. 미국 동부 최고 수준의 연구 중심 대학인 스토니브룩대학교(Stony Brook University, SBU)와 세계적 패션 명문 대학인 패션기술대학(Fashion Institute of Technology, FIT)의 유망한 학과를 유치해 운영 중이다.

한국뉴욕주립대학교는 국내 유일의 융합교육(STEAM) 분야에 특화된 대학으로, 모든 수업은 미국 뉴욕캠퍼스 교육과정과 동일하며 본교와 동일한 학위를 받는다. 전공 프로그램은 SBU의 경우 응용수학통계학과·컴퓨터과학과·전자정보공학과·기계공학과·기술경영학과·경영학과 등 6개가, FIT는 패션경영학과·패션디자인학과 등 2개가 운영되고 있다.

경영학과는 국제경영대학발전협의회(AACSB) 인증을, 기계공학과와 컴퓨터과학과는 국내 최초이자 유일하게 미국 교육공학인증기관(ABET)의 인증을 받았다. 공인된 커리큘럼과 실전 같은 프로젝트 수업을 통해 2023학년도 봄학기 기준 한국뉴욕주립대 SBU 졸업생은 81%의 취업률을 기록했고, 이 중 50% 이상이 미국 등 해외에서 취업했다.

한국뉴욕주립대학교에 지원하는 경우, 국내 대학의 수시 및 정시 전형 지원 횟수에 포함되지 않는다. 고등학교 3학년 1학기 성적이 확정된 후부터 지원이 가능하며 같은 학기 내 재지원도 가능하다. 문의: 한국뉴욕주립대 입학처(032-626-1030).

