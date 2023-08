위로보틱스 신개념 웨어러블…"4주만에 보행나이 16세 젊어졌다"

웨어러블 로봇 개발 스타트업 ‘위로보틱스’(WIRobotics, 공동대표 김용재(한국기술교육대학교 교수), 이연백)가 신개념 웨어러블 모빌리티 ‘WIM’을 활용한 걷기 운동프로그램의 운동결과를 공개했다.

웨어러블 모빌리티 WIM은 착용형 로봇의 무게와 사용성을 혁신하여 Last Mile Mobility 및 헬스케어 디바이스로 영역을 확장한 착용형 보행보조 장치다.

위로보틱스와 수원시 영통구보건소는 수원시의 독거노인 9명을 대상으로 수원시 매탄공원에서 총 8주간, 매주 2회, 회당 한 시간씩 위로보틱스의 웨어러블 로봇 WIM을 착용하고 걷기 운동프로그램을 진행한 결과, 4주만에 참가자들의 보행나이가 운동 전 보다 평균 16세 젊어진 것을 확인했다.

실제로 해당 운동프로그램을 직접 운영하고 결과를 분석한 위로보틱스 임복만 R&D 팀장은 “정확한 결과를 측정하기 위해 운동을 시작하기 전의 사전측정, 운동 후 측정을 실시하여 참가자들의 보행속도가 얼마나 달라졌는지를 비교했다”며 “운동결과를 ‘나이와 보행속도의 통계모델(* Grimmer, Martin, et al. "Mobility related physical and functional losses due to aging and disease-a motivation for lower limb exoskeletons." Journal of neuroengineering and rehabilitation 16.1 (2019): 1-21.)’을 활용하여 4주 훈련을 분석한 결과, 참가자들의 보행나이가 운동시작전의 평균나이인 70세보다 16세 젊어진 평균 54세가 된 걸 확인할 수 있었다. 이는 참가자들의 실제 평균나이(78.6세) 대비로는 평균 25세 젊어진 결과다”고 말했다.

이어 “이번 프로그램에서는 보행속도 뿐만 아니라 보행지구력을 확인할 수 있는 6분 보행, 균형능력확인을 위한 일어서서 걷기(TUG), 전반적인 신체능력을 확인할 수 있는 SPPB, 하지근력상태 확인을 위한 5회반복 기립테스트를 함께 실시한 결과, 4주만에 참가자들의 보행속도를 비롯 균형능력, 민첩성 등의 신체능력상태가 4주만에 의미 있는 개선점을 확인할 수 있었다”고 밝혔다.