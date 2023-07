숭실대 김민경 박사과정, 국제 학회서 우수 발표상 수상

숭실대학교 화학공학과 박사과정 김민경 학생(지도교수: 안윤호)이 싱가포르에서 개최된 ‘제10차 국제 가스하이드레이트학회(10th International Conference on Gas Hydrates, ICGH)’에서 Best Poster Award(우수 포스터 발표상)을 수상했다.

10회를 맞은 국제 가스하이드레이트 학회는 가스 하이드레이트 분야의 최고 권위 학회로 3년에 한 번씩 개최되며, 우수 포스터 발표상은 이번 학회부터 최초로 수여를 시작했다.

김민경 학생은 ‘Hydrogen storage in clathrate hydrates within superabsorbent polymer containing thermodynamic promoters’라는 주제로 연구를 수행하고 그 결과를 발표했다. 물 기반의 친환경적 소재인 가스 하이드레이트를 활용하여 가스를 저장하는데 큰 걸림돌이었던 느린 형성 속도를 고흡수성 수지(Superabsorbent Polymer)를 활용하여 해결한 연구로, 에너지 소모적인 교반 과정 없이 단순히 고흡수성 수지에 물을 분산시켜 가스 하이드레이트 형성과정에서 발생하는 생성유도시간(induction time)을 없애고 빠른 결정 형성(nucleation)을 촉진하는 데 성공했다.

고흡수성 수지는 기저귀의 주 소재로서 다량의 물을 빠르게 흡수하는 특성을 가지며, 고흡수성 수지에 물을 분산할 경우 가스와 물 간의 접촉 면적이 획기적으로 증가하여 가스 하이드레이트 형성 속도를 증가시킬 수 있다. 김민경 학생은 이러한 고흡수성 수지를 이용해 다가오는 수소 사회에 활용될 수 있는 가스 하이드레이트 기반의 친환경적이고 에너지 효율적인 수소 저장 방식을 개발하고 이에 대한 응용 가능성을 학회에서 인정받았다.

김민경 학생은 “처음 참가한 저명한 국제학회인 ICGH에서 이러한 영광을 얻게 되어 매우 기쁘고, 앞으로 더 많은 발전과 훌륭한 연구 성과를 이루고 싶다”고 전했다. 이어 “열정적인 지도와 따뜻한 격려를 해주신 안윤호 교수님께 깊은 감사의 말씀을 전하고 싶다”며 뜻깊은 수상에 감사를 표했다.

한편, 본 연구는 한국연구재단과 과학기술정보통신부 선도연구센터의 지원을 받아 수행됐다.