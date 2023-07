성신여대, 여성 기업가정신 국제 콘퍼런스 개최

성신여자대학교는 지난 7일 미아동 운정그린캠퍼스 강당에서 여성 기업가정신 관련 국제 콘퍼런스를 개최했다고 밝혔다.

성신여자대학교 연구산학협력단과 세계중소기업학회(ICSB)가 공동 주최한 이번 콘퍼런스는 여성 기업가정신을 주제로 여성 기업가정신 함양과 해외 창업 생태계 동향 파악을 위한 기조연설 및 패널 토론으로 구성됐다.

기조연설로 미국 시튼홀대학교 카티아 파세리니 부총장이 ‘Women in Education and Administration’를 주제로 발표했으며, 국제금융공사(IFC) 사나 아부자이드 중미 과장이 ‘Women in Development Agencies’, 아날리아 파스트란 세계중소기업학회(ICSB) 이사가 ‘Women and the SDGs’ 등을 주제로 발표를 진행했다.

이어지는 패널토론에는 가톨릭대학교 경영학과 김기찬 교수와 컬처메이커스 정미심 CEO, 성신여대 AI융합학부 김준영 교수와 이준세 교수, 수리통계데이터사이언스학부 황정연 교수가 참여해 여성 기업가정신 관련 교육, 교육행정학, 국가 지속가능발전 목표 등에 대한 심도있는 논의를 나눴다.

이날 콘퍼런스는 세계중소기업학회 교수 회원 30여 명과 이탈리아 살레르노대학교 국제 학생을 비롯한 학생회원 40여 명, 그리고 성신여대 연구산학협력단 창업동아리 학생들이 참여했다. 세션 이후, 성신여대 창업보육센터(성신유니콘센터) 탐방을 진행해 대학생들의 생생한 창업 현장을 견학하고 실무현장에서 얻은 여러 조언을 전했다.

성신여대 연구산학협력단 전용필 단장은 “해외 창업 유관 기관인 세계중소기업학회와 파트너십 유지 및 협력을 통해 해외 각국의 창업 생태계를 파악하고 글로벌 여성 CEO 발굴에 이바지할 계획”이라고 포부를 밝혔다.