[2023 한국서비스대상] 고객 맞춤형 마케팅과 최적의 상품·서비스

삼성카드

삼성카드(대표이사 김대환·사진)는 2015년, ‘한국서비스대상’ 신용카드 부문 명예의전당에 헌정됐다.

삼성카드는 1988년 창립 후 고객에게 신뢰를 기반으로 한 가치를 전달해왔다. ‘A World of Trust over The Card(카드를 넘어 신뢰의 세상을 만든다)’라는 비전 아래 고객 맞춤형 마케팅과 최적의 상품·서비스를 제공한다.

특히 ‘고객중심 경영’을 바탕으로 경쟁력을 확보하고, ‘금융소비자 보호체계’를 마련해 소비자 권익 증진에 힘쓰고 있다. 주요 부서에 ‘소비자보호 담당자’를 지정하고 직원의 소비자 보호에 대한 관심을 높이고 있다.

또 ‘디지털 ARS’를 도입해 고객이 자주 이용하는 메뉴를 맞춤 제공하는 등 고객 편의성을 높였다. 금융 취약계층의 거래 편의성과 안전성을 위해 고객별 맞춤형 서비스도 제공한다.

삼성카드는 디지털 및 빅데이터 분석 역량 등을 발전시켜 고객에게 다양한 서비스를 제공하고 미래 핵심 경쟁력을 확보해 나가고 있다. ‘데이터 얼라이언스’ ‘AI 큐레이션’ ‘LINK 파트너’ 등이 대표적이다.