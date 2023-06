서경대학교, 유엔군축연구소(UNIDIR)와 국제교류 및 상호 협력 위한 업무협약 체결

서경대학교(총장 직무대행 김범준)는 2023년 6월 26일(월) 스위스 제네바에서 유엔군축연구소(UNIDIR)와 국제교류 및 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 UNIDIR의 Robin Geiss 소장, Cécile Aptel 부소장, 그리고 서경대학교의 이석형 융합대학장 등 관계자들이 참석했다.

양 기관은 이날 협약을 통해 △교수진, 학자 및 학생 교류 △공동 프로그램 및 이니셔티브 운영 △공동 교육프로그램 운영 △공동 연구 및 회의 △워크숍, 세미나 개최 등에 대해 상호 협력하기로 했다.

한편, 이석형 서경대 융합대학장은 6월 27일(화) 개최된 UNIDIR의 2023 Innovation Dialogue: The Impact of Artificial Intelligence on Future Battlefields의 기조 토론에도 발표자로 참여했다. 인공지능 분야에서 거버넌스와 규제에 대한 요구가 커짐에 따라 대응책을 강구하기 위해 마련된 이번 행사에서 UNIDIR은 이와 관련한 다자간 논의의 목적과 구조, 역할 등에 대해 논의할 수 있는 기회를 제공했다.

이석형 학장은 "인공지능이 우리 삶의 다양한 측면에 미치는 영향에 대해 이해하고, 어떤 부분에 대한 논의가 시급한 지 확인할 수 있는 좋은 기회”였다며, “서경대학교는 향후 전통적인 군사영역은 물론 사이버, 우주, 인지 등 다양한 영역에서 인공지능의 영향을 연구하는데 역량을 집중하겠다.”고 밝혔다.