[제약＆바이오] “의학계도 집단지성의 시대 뜻 모으는 기회의 장 만든다”

인터뷰 전인호 학회장

이번 ‘2023 아시아태평양 정형외과학회 수부상지 학술대회(APOA HULS 2023)’는 일반적인 학술대회를 넘어서는 공론의 장이 될 전망이다. 이는 지난 1월 아시아태평양 정형외과학회(APOA) 수부상지학회 창립과 함께 초대 회장에 오르고 APOA HULS 2023 대회장까지 맡은 서울아산병원 전인호 교수의 의지이기도 하다. 단순히 연구결과를 발표하는 데 그치지 않겠다는 것이다. 특히 이번 학술대회를 ‘의학적 집단지성’의 중요성과 필요성을 설득하고 뜻을 모으는 중요한 기회로 보고 있다. 전 회장은 “의학계에도 집단지성의 시대가 왔다. 이제는 과거와 달리 학교나 국가의 지위가 상관없다”며 “다양한 경험을 가진 다수가 서로 융합하고 뭉쳐 끌어낸 통합된 의견이 강조되고 있는 만큼 의료계가 이런 이야기를 이끌어가는 기회의 장을 만들어 세계적인 흐름을 보조해야 한다고 생각한다”고 강조했다.

여기에는 코로나19 팬데믹의 경험이 주효했다. 전 회장은 “지난 3년 동안은 팬데믹으로 인해 온라인 학술 교류를 할 수밖에 없었다”며 “이른바 ‘빅네임’ 거장에게 집중됐던 시선이 이제는 낙후된 국가나 시골 구석까지 미치고 있다”고 배경을 설명했다. 이전에는 가볍게 지나쳤을 법한 환경의 치료 경험과 다양성이 중요하다는 사실을 의학계가 깨닫고 있다는 것이다. APOA 수부상지학회가 상호협력을 더욱 중시하는 이유다. 그리고 이 상호협력을 주도해 나가겠다는 의지다.

같은 맥락에서 이번 학술대회를 기점으로 APOA 수부상지학회가 다양성의 학회로 발돋움한다는 기대도 갖고 있다. 전 회장은 “라오스나 캄보디아 등 수많은 아태 지역의 제3 세계 국가에서 우리의 의료기술을 배우려고 찾아오고 있다. 이번 학술대회는 환자 치료라는 절대적인 고리를 기반으로 다양한 환경의 의학적 경험을 교류할 수 있도록 준비하고 있다”며 “향후 우리 학회는 의학계에서 다양성을 존중하는 기치를 내건 선봉장이 될 것”이라고 강조했다. 그는 특히 “실제 이번 학술대회 준비 과정에서 학회 후 국내병원에서 연수할 수 있는지에 대한 베트남, 인도네시아, 중국 등의 참석자들 문의가 끊이지 않고 있다”며 “저보다도 오히려 우리 학회원들이 기꺼이 시간을 내 경험과 기술을 공유해 주겠다고 나서고 있다”고 덧붙였다.

전 회장은 한국 의료가 국제적인 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 보고 있다. 그동안의 경험을 통해 우리 의료계의 역량을 직접 확인하기도 했다. 그는 “서울아산병원 국제사업실장과 국제진료소장을 겸임하면서 우리나라 의료계가 점차 국제 사회에서 중요한 역할을 해야 할 위치가 됐다고 실감했다”고 말했다.

이런 위상을 유지하는 데에는 ‘후진 양성’이라는 전제조건이 따라붙기 마련이다. 이에 대한 중요성도 잘 알고 있다. 전 회장은 “이제는 국제적인 감각이 좋은 젊은 연구자들에게 그들이 충분한 역할을 할 수 있도록 길을 열어주는 것이 필요하다”면서 “이를 위해 50~60대 중진 연구자들은 젊은 후배들이 빠르게 성장할 수 있도록 먼저 쌓아왔던 절대적인 시간과 노력을 나눠주면서 지원하는 역할을 해야 한다”고 말했다. 이번 학술대회 역시 최고 선배 전문가들이 후배들에게 자신의 노력과 시간을 공유하는 자리가 될 것으로 보고 있다.

이번 학술대회는 ‘Art and Advanced Science of the Upper Extremities(상지의 예술과 첨단 과학)’을 기치로 내걸었다. 총회, 심포지엄 등을 통해 다양한 연구 결과를 공유하는 것은 물론 상지 수술과 미래 과학기술을 결합한 혁신적인 의료기술을 소개함으로써 글로벌 의학 발전에 기여한다는 포부다. 전 회장은 “단순한 지식과 정보만을 전달하는 일반 전문가의 모임을 넘어 시간과 의도된 노력이 누적한 경험과 지침을 내줄 수 있는 최고 전문가의 모임으로 키워내는 일은 우리 학회의 목표이기도 하다”며 “이를 통해 우리 학회원 모두가 무분별한 의료정보가 범람하고 있는 상황에서도 환자와 대중에게 명확한 치료정보와 진료 지침, 의료의 올바른 방향성을 제공하는 사회적 역할까지 감당한다면 더할 나위 없을 것”이라고 말했다.