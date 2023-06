[알림] ‘챗GPT 시대’ 어떻게 살아남을까

최재천 석좌교수 초청, 내달 13일 ‘온라인’ 인사이트 세미나

프리미엄 디지털 구독 서비스 The JoongAng Plus가 여섯 번째 ‘지식 나눔의 시간’을 마련했습니다. 최재천 이화여대 에코과학부 석좌교수가 연사로 나섭니다. 특히 이번 인사이트 세미나는 온라인으로 진행돼, 인원 제한이 없습니다. The JoongAng Plus 구독자라면, 신청만 하면 누구나 참여할 수 있습니다.

최재천에게 듣는 ‘챗GPT 시대 생존법’

‘인공지능(AI)의 시대’가 열리고 있습니다. 인간보다 지능이 뛰어난 로봇이 등장한다면 우리는 어떻게 살아남아야 할까요? 인간은 과연 어떻게 적응하고, 진화할까요? 평생 동식물의 진화를 연구해온 최재천 교수가 ‘AI시대 생존법’을 알려드립니다. 강연 뒤 질의응답 시간도 있습니다.

인사이트 세미나에 참가하려면

일시: 7월 13일(목) 11시~12시30분 The JoongAng Plus ‘hello! Parents’ 유튜브 채널

프로그램: 세미나(60분)+Q&A(30분)

대상: The JoongAng Plus 이용권 구매 독자 누구나

인원: 신청자 전원 참여 가능(※신청자에 한해 강연 30분 전 문자메시지로 유튜브 접속 링크를 보내드립니다.)

신청 방법: 다음의 사이트에서 신청하시면 됩니다. https://www.joongang.co.kr/events/r/seminar06

응모기간: 2023년 6월 19일(월) ~ 7월 9일(일)

※궁금하신 점은 사무국(02-751-5115)으로 문의 바랍니다. (운영시간 : 평일 오전 9시~오후 6시)