"여성 최고 힘, 아이 낳지 않는 것" 기명 신문광고 낸 '방성삼'

저출산이 한국 사회의 최대 화두로 떠오른 가운데 최근 미국의 한 한인 신문 지면에 게재된 전면광고가 화제다.

지난 17일 미국에서 유학하고 있다는 한 네티즌은 14일자 미주한국일보 5면에 실린 전면광고를 찍어 SNS에 공유했다.

그가 공개한 사진에 따르면 신문 한 면을 한글과 영문으로 채운 광고의 상단에는 ‘여성의 가장 강력한 힘은 아기를 낳지 않는 것입니다.’는 문구가 적혀있다. 하단에는 ‘The most powerful force of a woman is not giving birth’라는 같은 내용의 영문이 쓰여있다.

광고 맨 하단에는 광고주로 추정되는 ‘방성삼(Sung Sam Bang)’이라는 이름 석 자가 적혀 있다. 광고주의 신원은 확인되지 않았지만 네티즌들은 한때 여초 커뮤니티에서 일명 ‘아재’이름을 짓는 게 유행이었다는 점을 거론하면서 가명일 것 이라고 추측했다.

광고 하단에는 작은 글씨로 ‘이것은 유료광고입니다. 이 광고의 내용은 본사에서는 인정하지도 부정하지도 않는 유료광고임을 알려드립니다’라는 신문사 측 안내 문구가 있었다.

이 광고를 공유한 네티즌은 “이 기개가 너무 멋있다. 도대체 무슨 사연이 있었길래 이런 생각을 해서 실행까지 옮기게 된 건지 너무 궁금하다”고 적었다.

광고 내용이 온라인을 통해 퍼진 뒤 젠더 관련 커뮤니티를 중심으로 반향이 일고 있다.

인구와 생명을 여전히 생산인구나 부양인구로, 인력 문제로만 생각하고 있다는 의견과 저출산이 지속되면 한국이 ‘인구소멸 국가’가 될 것이라는 우려가 맞서면서다. 인구학자 데이비드 콜먼 옥스퍼드대 명예교수는 지난달 17일 방한해 한국의 심각한 저출산 추세를 우려하며 ‘1호 인구소멸국가’가 될 수 있다고 경고한 바 있다.

지난해 한국의 합계출산률은 0.78로 집계됐다. 10년째 OECD(경제협력개발기구)국가 중 최하위 기록이다. 특히 서울은 17개 시도 중에서 가장 낮은 0.59명에 그쳤다.

합계출산율은 가임여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 출산율의 합계다. 국내 합계 출산율은 2019년 1분기 이후 현재까지 16개 분기 동안 1.0명을 넘지 못하고 있다.

서울대학교 아시아연구소와 한국 리서치가 지난해 말 ‘아시아인의 가족과 행복’이라는 주제로 설문조사를 진행한 결과, 서울 시민의 81%는 ‘자녀는 경제적 부담’이라고 답했다. ‘자녀는 인생의 기쁨’이라는 서울 시민은 68.1%에 그쳤다.