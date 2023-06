100세 생일(5월 27일)을 맞은 헨리 키신저가 3시간 동안 영국 이코노미스트와 인터뷰했다. '3차 세계대전을 피하는 법'이란 제목의 기사는 친중성향 키신저로부터 최근 미국 중국 갈등 해법을 듣는 내용이다. 여기서 눈길 끈 한 대목.

'키신저는 중국의 시스템에 대해 마르크시즘보다 유교에 가깝다고 판단했다. (Mr Kissinger sees the Chinese system as more Confucian than Marxist.)'

중국이 공산주의 이데올로기를 앞세우지만 실제로는 자국의 이익이 최우선이며, 강대국으로서 인정받길 원하지만 히틀러식 무력도발과는 다르다는 얘기다. 생전의 마오쩌뚱이 자신을 '철학자'라 자부한 대목도 흥미롭다.

미국 언론인 해리슨 솔즈베리가 중국대륙을 샅샅이 뒤지고 공산지도자들을 수차례 인터뷰해 쓴 명저가 '새로운 황제들' (1992년)이다. 가장 인상적인 대목은 1949년 3월 23일 마침내 천하통일에 성공한 마오가 은거했던 향산을 떠나 베이징으로 향하는 장면. 장서가 마오가 당시 직접 챙긴 책은 4종. 사전(사해, 사원)과 역사책(사기, 자치통감)이다. 2000년전 역사책과 1000년전 역사책, 그리고 이를 읽는데 필요한 사전. 공산주의 관련 서적은 없었다. 중국 공산혁명 지도자들은 황제의 통치술을 연구한 '새로운 황제들'이었다.

최근 싱하이밍 중국대사의 오만한 발언에도 봉건적 중화민족주의가 깔려 있다. 중국에 이념적 동질감을 느끼는 좌파들은 시대착오적인 '전환시대의 논리'에서 벗어나야 한다.