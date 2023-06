동덕여대 대학원 교육컨설팅전공 김영현 동문, 춘계학술대회 석사학위논문 우수상 수상

동덕여대(총장 김명애) 대학원 교육컨설팅전공을 졸업한 김영현 동문이 지난 2일, 사단법인 한국인력개발학회에서 개최한 '2023 한국인력개발학회 춘계학술대회' 석사학위논문상 부분에서 우수상을 수상했다.

대학원 교육컨설팅전공 20학번 김영현 동문(지도교수 리상섭)은 「대학생의 셀프리더십이 자기효능감을 매개로 대학몰입에 미치는 영향」을 주제로 석사학위논문을 작성했다. 본 논문에서는 대학생들의 셀프리더십 전략 중 행동 중심적 전략, 자연적 보상 전략, 건설적 사고 전략이 자기효능감을 매개로 대학몰입에 긍정적인 영향을 미치는 것을 분석했다. 이와 같은 결과를 통해, 최근 높아지는 학업중단율을 대학몰입 높이는 방법을 통해 완화시킬 수 있다고 제안했다. 특히 학생들의 대학몰입을 높여 학업중단율을 낮추는 것이 개인적인 차원뿐만 아니라 대학 차원에도 매우 중요함을 유추할 수 있다고 전했다.

더불어 해당 석사학위논문은 국내 교육컨설팅과 코칭 분야의 최고 학술지인 한국교육컨설팅코칭학회의 교육컨설팅코칭연구 7권 1호에 「The effect of university students’ self-leadership on institutional commitment: The mediating role of self-efficacy」 제목으로 게재됐다.

동덕여대에서 석사학위를 취득한 김영현 동문은 올해 8월부터 미국 University of Georgia의 박사과정에 진학할 예정이다.