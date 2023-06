[알림] 서울국제도서전에서 만나요

14~18일 코엑스서…구독 인증하면 ‘미니 단행본’ 증정

프리미엄 디지털 구독 서비스 The JoongAng Plus를 오프라인에서 만나 보세요. 오는 14~18일 서울 코엑스(A&B1홀)에서 열리는 2023 서울국제도서전 부스를 방문하시면 The JoongAng Plus의 다양한 콘텐트를 한눈에 보실 수 있습니다. 포춘쿠키·드립백커피·도서상품권 등 풍성한 선물과 인생네컷 사진 촬영 등 이벤트도 마련돼 있습니다.

부스를 방문하시는 중앙일보·The JoongAng Plus 독자를 위한 추가 혜택도 있습니다. 본 알림 지면을 촬영하거나 화면을 캡처해 보여주시면 선착순 300분께 The JoongAng Plus 미니 단행본을 드립니다.

이벤트에 참여하려면

일시 6월 14일(수) ~18일(일)

장소 코엑스(서울 강남구 영동대로 513)

참여 방법 ① The JoongAng Plus 부스(A홀 J23, 상호명:더중앙플러스) 방문 ② 현장 이벤트 참여 ③ 알림 기사 촬영, 캡처본 인증

문의 더중앙플러스 고객센터 (02-751-5115), 운영시간 평일 9:00~18:00