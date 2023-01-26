유치원이나 학교 공개수업에 다녀온 뒤 이런 고민을 하는 부모가 적지 않습니다. 수업에 적극적으로 참여하고, 큰 목소리로 발표하는 다른 아이를 보면서 부러운 마음이 들기도 합니다. 이런 아이는 보통 교사와 친구들의 관심을 한 몸에 받고 인기도 많으니까요. 그러면서 자녀 성격을 어떻게 바꿔야 할지 고민하기 시작합니다.
그래픽=박정민 디자이너 park.jeongmin@joongang.co.kr
☝『콰이어트』는 어떤 책인가
이런 부모의 걱정을 덜어주는 책이 바로 『콰이어트』입니다. 7년 동안 뉴욕타임스 베스트셀러에 올랐고, 아마존 최장기 베스트셀러라는 타이틀을 가진 책이죠. 저자인 수전 케인은 프린스턴대와 하버드대 법대를 우수한 성적으로 졸업한 후 성공한 변호사의 삶을 살고 있었습니다. 하지만 늘 조용하고 혼자 책 읽기를 좋아하는 자신의 성격이 직업과 어울리지 않는다고 생각했죠. 보통 사람들이 생각하는 변호사는 다양한 사람을 만나고, 화려한 언변과 화술을 가진 외향적인 사람인 경우가 많으니까요.
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