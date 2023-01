"한국 전쟁시 대피 걱정 말라…전쟁 알기도 전에 다 죽을 것"

외신 칼럼에서 한반도 전쟁 발발 시 생존 확률이 거의 없을 것이라는 관측이 제기됐다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)의 크리스찬 데이비스 서울지국장은 지난 16일(현지시간) ‘한반도 전쟁 준비의 교훈’(Lessons in preparing for war on the Korean peninsula)이라는 제목의 칼럼에서 “작년 말 (한반도에서의) 전쟁을 포함한 다양한 위기 상황에서 기업과 정부가 어떻게 대비할 것인가에 대한 세미나에 참석했다”며 “(전쟁 상황시) 내가 실제로 생존할 가능성이 0보다 약간 높다는 것을 알게 됐다”고 밝혔다.

데이비스는 “나는 서방 외교관과 점심을 먹다가 가능한 한 무관심한 척하면서 한반도에서 분쟁이 발생할 때 자국민들을 대피시키기 위해 어떤 준비를 했는지 물어본 적이 있다”며, 이 외교관은 ‘걱정할 필요가 없다’는 대답을 내놨다고 한다.

이 외교관은 “각각의 적들(남과 북)의 화력은 매우 크고, 이에 비해 그들의 거리는 너무 좁아서 (분쟁이) 시작되었다는 것을 알기도 전에 모두 끝날 것”이라고 말했다고 데이비스는 전했다.

데이비스는 그러면서 최근 북한의 도발이 계속되고 도발 수위 역시 지속적으로 높아지는 등 북한의 위협이 점점 고조되고 있다는 데 우려를 표했다. 그는 “대륙간탄도미사일(ICBM)을 획득한 김정은은 이제 차세대 전술·전장 핵무기 개발에 주력하고 있다”면서 “전문가들은 이 핵무기가 고수익 무기보다 사용 문턱이 낮은 것으로 우려하고 있다”고 말했다.

그는 러시아의 우크라이나 침공으로 외국 정부나 기업들이 한국 전쟁 가능성에 대한 경각심이 높아졌다고도 설명했다. 이어 남북 긴장 고조가 흔히 나타나는 한반도에서 어느 시점을 실제 ‘위기’라고 판단해야 하는지는 문제로 남는다고 덧붙였다.

데이비스는 “(한반도 전쟁 등 우발 상황에 대비해) 서울에서 일하는 외국인 직원들은 종종 본국 회사로부터 물과 썩지 않는 음식, 현금, 횃불, 위성 전화나 지하에서 최대 30일까지 생존할 수 있도록 도와줄 계수기 등 다양한 물품들로 가득 찬 배낭을 집에 준비하도록 권고받는다”며 “그런데도 외국인이든 한국인이든 간에 대다수의 사람은 한 번도 짐을 싸본 적이 없다”고 했다.

데이비스는 “(한국의) 많은 외국 기업들은 필요한 경우 직원들을 한반도에서 철수시키기 위한 정교한 대피 계획을 개발했다”며 “하지만 서울시의 주요 공휴일에 서울에서 (지방으로) 나가려고 했던 사람이라면 알듯이, (전시) 상황에서 서울을 빠져나올 가능성은 거의 없을 것”이라고 말했다.

또 “서울 시민들이 할 수 있는 가장 좋은 일은 아마도 지하철역이나 지하 주차장 혹은 도시 곳곳에 있어 있는 비상 대피소 중 하나에 숨는 것”이라고 부연했다.