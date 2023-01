[아이랑GO] 군 북한 무인기 5시간 비행에 '속수무책'…구멍 뚫린 안보…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

군 북한 무인기 5시간 비행에 '속수무책'…구멍 뚫린 안보

2022년 12월 26일 북한 무인기 5대가 군사분계선(MDL)을 넘어 서울·강화·파주 상공을 5시간가량 비행 후 돌아갔어요. 2017년 6월 북한 무인기가 강원도 인제에 추락한 후 5년 만이죠. 우리 군은 전투기·공격용 헬기로 대응했지만 격추에 실패하며 군의 대비태세에 구멍이 있는 게 아니냐는 지적이 나왔어요. 이후 군은 유·무인 정찰기를 MDL 인근과 이북 지역으로 보내 맞대응했죠. 이에 남북 모두 2018년 9·19 남북군사합의 및 1953년 정전협정 규정을 어기게 됐습니다.

9·19 남북군사합의 2018년 9월 18~20일 평양 남북정상회담에서 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 발표한 ‘9월 평양공동선언’의 군사분야 이행합의서예요. 같은 해 4월 27일 판문점에서 항구적인 한반도 평화체제 구축을 위해 발표한 '판문점선언'의 군사적 이행을 위한 내용을 담았죠. 지상·해상·공중 등 모든 공간에서 적대행위 전면 중지, 비무장지대(DMZ) 비무장화, 서해 평화수역 조성, 교류협력과 접촉 왕래 활성화, 군사적 신뢰구축 조치 강구 등에 대한 구체적인 후속 조치가 명시됐습니다.



Caught off guard

The successful flight of five North Korean drones into our air space on Monday points to the lax posture of our military. One of them may have flown over Seoul for three hours to take aerial photos of our military facilities without any constraint. Despite denial by our military authorities, the drone likely took pictures of the presidential office in Yongsan.

military: 군대(=armed forces) 또는 형용사로 ‘군대의’ ‘군사적인’

successful: 성공적인

drone: 드론. 참고로, 무인 드론은 ‘unmanned drone’. flight: 비행

(one’s) air space: ~의 영공

point to~: ~를 가리키다, 지목하다

lax posture: 느슨한 태세(자세)

aerial photo: 항공사진

military facilities: 군사시설

constraint: 제약, 제재

denial: 부인

北韩无人机入侵5小时,军方“束手无策”…国家安全面临威胁

2022年12月26日,5架北韩无人机越过军事分界线(MDL),入侵至首尔、江华、坡州等地上空,飞行5小时后离开。上次北韩无人机出现还是5年前,2017年6月的时候,北韩一架无人机在江原道麟蹄坠毁。虽然我军出动战斗机、武装直升机进行拦截,但并未成功,军方因此被指责防卫上存在漏洞。此后,我军也派出侦察机和无人侦察机前往MDL附近及以北地区,进行了应对。因此,南北双方相当于都违反了2018年9.19南北军事协议和1953年停战协议的相关规定。

无人机 [wú rén jī] 무인기

入侵 [rù qīn] 침입하다

束手无策 [shù shǒu wú cè] 속수무책이다

坠毁 [zhuì huǐ] 추락하다

武装直升机 [wǔ zhuāng zhí shēng jī] 무장 헬기